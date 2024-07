Incontro con la console generale Usa per la sindaca di Prato Ilaria Bugetti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La sindaca di Prato Ilaria Bugetti ha incontrato la console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Daniela Ballard in visita ufficiale nel capoluogo toscano. Integrazione, distretto tessile, sicurezza nei luoghi di lavoro, sfruttamento lavorativo ma anche cultura e mobilità metropolitana sono stati i temi del colloquio di questa mattina (22 luglio) durato circa un’ora.

All’incontro erano presenti anche William Robertson, funzionario diplomatico della sezione politica dell’ambasciata americana a Roma e Michele Comelli, consigliere politico economico del consolato americano a Firenze.

La console si è detta particolarmente interessata ai progetti di innovazione tecnologica in campo tessile e alla proposta di trasformare il centro storico in un grande campus universitario partendo dalle realtà accademiche già presenti quali l’università americana New Haven.

William Robertson ha concentrato la sua attenzione sul progetto Lavoro sicuro, sullo sportello antisfruttamento e sul portale realizzato dalle categorie economiche e sociali che sarà presentato mercoledì per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’incontro è terminato con uno scambio di doni: da una parte un libro sui 50 stati a stelle e strisce, dall’altra i cataloghi delle opere in mostra al Pretorio. La stretta di mano tra Bugetti e Ballard ha suggellato l’impegno per una stretta collaborazione che porti a nuovi progetti comuni per rafforzare l’amicizia tra i due paesi a beneficio delle rispettive collettività.