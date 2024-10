Operai aggrediti a Seano, Fabiani: “Ferma condanna a ogni violenza”

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Aggressione con mazze di ferro al presidio della pelletteria Confezione Lin Weidong a Seano, sui fatti accaduti nella notte del 9 ottobre si pronuncia il consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, Valerio Fabiani, che scrive alla prefetta di Prato Michela Savina La Iacona.

“Occorre presidiare la situazione sul territorio a favore di un controllo di osservanza di norme e obblighi. In particolare – afferma Fabiani – ritengo fermamente che debba essere tutelata la mobilitazione sindacale e che i lavoratori debbano essere messi in condizione di esercitare il proprio diritto costituzionale di sciopero in piena sicurezza”.

Nel condannare qualsiasi forma di violenza, il consigliere ritiene essenziale, nel rispetto delle libertà costituzionali, tenere alta l’attenzione sul distretto, assumendo ogni più opportuna iniziativa a garanzia della sicurezza di tutti.