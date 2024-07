Prende forma il nuovo Prato di serie D con il ds Gianluca Berti

Getting your Trinity Audio player ready...

Prende forma il nuovo Prato di serie D. La scelta nella stanza dei bottoni è caduta sull’ex portiere professionista Gianluca Berti, che proprio in maglia laniera aveva esordito nel calcio che conta.

La prima scelta è stata la conferma dell’allenatore, Maurizio Ridolfi, anche per la stagione agonistica che sta per iniziare e del coordinatore tecnico Claudio Sciannamè.

L’allenatore ha chiesto e ottenuto importanti conferme come quella del difensore centrale Mattia Monticone e dell’attaccante classe 1996 Riccardo Moreo. Resta anche un altro difensore, Giorgio Diana.

In attesa che il taccuino in mano al mister si riempia di nuovi nomi per un campionato ambizioso il nuovo acquisto è soltanto uno al momento. Si tratta dell’esperto centrocampista classe 1991 Lorenzo Remedi.

Nella sua carriera vanta oltre 120 presenze tra i professionisti tra le file di Livorno, Pontedera, Nocerina, Modena, Gavorrano, ProPiacenza, Arezzo, Giana Erminio, Rimini. Ha all’attivo oltre 150 presenze in serie D, dove ha indossato le maglie del Pontedera, Fortis Juventus, Gavorrano, Lentigione, Ponsacco ed Aglianese. Remedi è un centrocampista che può ricoprire molte posizioni nella zona nevralgica del campo mettendo a disposizione oltre le sue doti anche la sua grande esperienza.

La società punta molto anche sul bacino del settore giovanile. Alla guida della juniores nazionali ci sarà Edoardo Lazzarini, l’anno scorso alla Viterbese.