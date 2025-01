Ferito in un incidente di caccia nei boschi di Castellina in Chianti

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELLINA IN CHIANTI – Cacciatore ferito in un incidente nei boschi di Castellina in Chianti.

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi e personale Saf (Speleo alpino fluviale) della sede centrale, sono intervenuti intorno nei pressi del Castello di Monternano per soccorrere una persona.

Un cacciatore, rimasto ferito durante una battuta di caccia, è stato soccorso in collaborazione con il personale sanitario del 118. Successivamente l’uomo è stato recuperato e trasportato fino all’ambulanza, che ha provveduto a condurlo all’ospedale di Siena per le cure del caso.

Sul posto anche i carabinieri.