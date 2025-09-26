14 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Premi e bandierini: domenica la cerimonia del Masgalano a Siena

La Contrada della Torre riceve il riconoscimento speciale, mentre vengono celebrati Diodoro, Anda e Bola in un evento storico senese

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
cerimonia masgalano
Foto di: sito web / Comune di Siena
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Domenica (28 settembre) a partire dalle 17, Piazza del Campo sarà teatro della cerimonia di consegna del Masgalano 2025. Il riconoscimento andrà alla Contrada della Torre, premiata per eleganza, dignità e coordinamento durante la sfilata del Corteo Storico. All’evento parteciperanno autorità cittadine, Priori e paggi delle diciassette Contrade.

Durante la cerimonia saranno consegnati anche i bandierini ai proprietari dei cavalli vincitori dei Palii 2025: Diodoro, a luglio, e Anda e Bola, ad agosto. L’opera celebrativa di quest’anno è stata realizzata dall’artista Laura Brocchi e donata dall’Associazione Storica Palcaioli di Siena e dall’Associazione Palcaioli Senesi.

In caso di maltempo, la manifestazione si sposterà nella Loggia dei Nove, all’interno di Palazzo Pubblico, garantendo comunque lo svolgimento della festa e il riconoscimento della Contrada vincitrice.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14 ° C
15.2 °
13.2 °
95 %
1kmh
20 %
Ven
21 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
25 °
Mar
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)vigili del fuoco (10)Serie A (10)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati