Capodanno a Siena: Irama protagonista in piazza del Campo

SIENA – Siena si prepara a salutare il nuovo anno con la voce di Irama.

Il cantautore, tra i più amati della scena pop italiana, sarà il protagonista del Concerto di Capodanno in piazza del Campo. Il cantante porterà la sua musica e la sua energia nel cuore della città, trasformando una delle piazze più iconiche del mondo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Con i suoi successi e uno stile capace di unire pop, elettronica e sonorità urban, Irama promette uno spettacolo intenso e coinvolgente, per accogliere il 2026 tra musica, luci e festa.