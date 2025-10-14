23.1 C
Intelligenza artificiale e medicina: l’università di Siena premiata ai massimi livelli

Un docente premiato per l'applicazione dell'AI alla salute. Riconosciuto come pioniere nella bioingegneria mondiale

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
Ernesto Iadanza
Foto di: ufficio stampa / Università di Siena
SIENA –  L’Università di Siena conquista un posto d’onore nella bioingegneria mondiale. Il merito va al professor Ernesto Iadanza, docente del Dipartimento di Biotecnologie Mediche. Durante un recente congresso mondiale in Australia, ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Il primo premio è l’Htad Outstanding Contribution Award 2025. È stato assegnato al professor Iadanza per il suo contributo fondamentale allo sviluppo di nuove metodologie di valutazione delle tecnologie sanitarie, il cosiddetto Health Technology Assessment (HTA). Un riconoscimento arrivato soprattutto per l’uso innovativo dell’Intelligenza Artificiale in questo campo su scala globale.

Il secondo, importantissimo traguardo è la nomina a Fellow della IUPESM, la più alta organizzazione mondiale di bioingegneria e fisica sanitaria. Questo titolo viene attribuito solo a figure di spicco che hanno cambiato l’evoluzione della disciplina. Le motivazioni lodano il suo ruolo di pioniere nell’ingegneria clinica e nell’applicazione dell’AI alla salute.

Questi premi non sono solo un successo personale. Rafforzano il prestigio scientifico dell’intero Ateneo senese e testimoniano l’eccellenza della sua ricerca interdisciplinare.

Un risultato di questo calibro apre le porte a nuove collaborazioni internazionali. Pone inoltre le basi per attrarre a Siena nuovi talenti e progetti di ricerca avanzati, proiettando l’università al centro della scena scientifica globale.

© Riproduzione riservata

Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

