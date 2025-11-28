9.3 C
Firenze
venerdì 28 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Siena, premiate due innovatrici italiane a ‘Empowering Women in Agrifood’

A Siena si è chiusa la quarta edizione dell'evento con la vittoria dei progetti Free Eat e AgriCheck, dedicati al futuro del settore

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Premiazione Empowering Women in Agrifood
Premiazione Empowering Women in Agrifood / crediti : ufficiostampa
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Con la cerimonia conclusiva svoltasi al Santa Chiara Lab dell’università di Siena, la quarta edizione italiana di Empowering Women in Agrifood ha celebrato i progetti di dieci imprenditrici impegnate a sviluppare soluzioni innovative per il settore agroalimentare. Il Demo Day del 27 novembre ha rappresentato il traguardo di un percorso di sei mesi promosso da Eit Food e coordinato in Italia dal Future Food Institute, confermando il ruolo centrale del programma nel sostegno all’imprenditoria femminile.

Nel corso dell’evento, le partecipanti hanno illustrato i propri progetti davanti a una giuria composta da esperti, tra cui rappresentanti di realtà innovative, docenti universitari e investitori. I contributi economici messi a disposizione da Eit Food — 10mila euro per la prima classificata e 5.000 euro per la seconda — sono stati assegnati alle due iniziative considerate più promettenti.

Il primo premio è andato a Mariachiara Leonardi, ideatrice di Free Eat, una piattaforma digitale dedicata al mercato free-from. Il progetto punta a valorizzare la produzione artigianale senza glutine e senza lattosio, favorendo la vendita online e creando un collegamento diretto tra produttori, consumatori e operatori del settore Ho.Re.Ca. L’obiettivo è ampliare l’accesso ai prodotti specializzati e rendere più competitivo un comparto in costante crescita.

Il secondo riconoscimento è stato attribuito a Serena Fruttaldo, fondatrice della startup Genera, con AgriCheck, un dispositivo portatile per la diagnosi remota dei macchinari agricoli. Lo strumento permette di monitorare in tempo reale lo stato delle attrezzature e programmare interventi di manutenzione predittiva tramite un’app dedicata e una piattaforma online, contribuendo a migliorare l’efficienza delle aziende agricole e a ridurre i tempi di fermo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.3 ° C
10.1 °
8.1 °
57 %
8.1kmh
20 %
Ven
10 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
14 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1492)ultimora (1394)demografica (49)sport (49)attualità (31)Regione Toscana (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati