Giro, Siena promossa a pieni voti. La sindaca Fabio: “Una grande giornata per la città e per il territorio”

SIENA – “Una grande giornata per la città e per il territorio. Siena si conferma capitale internazionale del ciclismo”. Questo il commento della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, sulla tappa del Giro d’Italia vissuta dalla città ieri (18 maggio). “Dopo tanti anni – aggiunge il sindaco – la corsa rosa ha di nuovo avuto il suo culmine nel cuore della nostra città, portando grande entusiasmo e partecipazione”.

“Sono stati quattro giorni di festa – spiega la sindaca – grazie anche agli eventi di Fuori dal Giro, con una risposta positiva da parte dei cittadini e una buona partecipazione riscontrata, attraverso l’impegno e il coinvolgimento di tante realtà, sportive e non solo, del nostro territorio. Credo che questa esperienza possa essere un punto di partenza per costruire tutti insieme eventi capaci di coinvolgere tutta la comunità, con formule diverse da quelle che conosciamo“.

“Mi preme ringraziare – conclude Fabio -, oltre all’organizzazione del Giro da parte di Rcs Sport, tutta la macchina comunale che, sebbene già rodata dall’esperienza di Strade Bianche, si è adoperata con grande impegno e dedizione, anche per tutti gli eventi di ‘Fuori dal Giro’, che hanno riscosso un buon successo. Di particolare interesse mi è parso il concerto di Giusy Ferreri allo stadio Artemio Franchi, non tanto per l’evento in sé, ma perché è stato una sorta di esperimento, da cui partire magari per eventi da realizzare in futuro, con correttivi e aggiustamenti, ma che ha dimostrato le potenzialità di quel luogo. È infine da sottolineare come la città sia stata sistemata in poco tempo dopo tutte le iniziative, senza particolari problematiche”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo sport Lorenzo Loré: “Siena ha salutato con grande emozione il Giro d’Italia, tornato in piazza del Campo dopo tanti anni con la sua carovana. Tutto è cominciato quasi un anno fa, quando a Milano abbiamo concordato con Rcs l’arrivo di questa tappa storica a Siena. Sono passati, da allora, mesi di grande lavoro con un unico obiettivo: accogliere il Giro nel migliore dei modi, con un programma che coinvolgesse tutta la nostra comunità così da garantire la migliore riuscita di tutte le iniziative. Un evento sportivo internazionale che, oltre ai valori sportivi che il ciclismo di grande livello sa trasmettere, ha portato migliaia di appassionati e non in città e, ancora una volta, trasmesso immagini del territorio senese in tutto il mondo. Ringrazio i dipendenti comunali, la polizia locale e l’amministrazione tutta per il lavoro durato mesi anche per Fuori dal Giro, che ha fatto diventare la tappa una festa di una settimana. Non sono mancati i momenti di difficoltà, superati con l’ausilio della professionalità ed esperienza della macchina comunale, che ha dimostrato ancora una volta di sapere collaborare con le realtà del territorio. Uno sforzo importante, ripagato dalla soddisfazione dei cittadini, al di là dei possibili disagi dal punto di vista della viabilità che sono però normali in questo tipo di manifestazioni a carattere internazionale”.