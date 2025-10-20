14.8 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ricerca e tecnologia: l’università di Siena protagonista a Roma

Esperti e studenti Unisi presentano dispositivi medici e test innovativi, trasformando idee scientifiche in strumenti concreti per la vita quotidiana

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Make Faire Unisi 2025
Foto di: Ufficio stampa / Università di Siena
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – L’università di Siena ha presentato le sue più recenti innovazioni alla Maker Faire Rome – European Edition 2025, dal 17 al 19 ottobre al Gazometro. Focus su disinfezione ambientale e dispositivi medici avanzati.

Lo stand Unisi è stato coordinato dai professori Gabriele Messina (Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo) e Gabriele Cevenini (Dipartimento di Biotecnologie Mediche). Il team ha illustrato un approccio multidisciplinare, che include modellazione fluidodinamica e illuminotecnica, prototipazione 3D, rilievi fotometrici, test microbiologici e ingegnerizzazione dei sistemi.

I laboratori dei due dipartimenti collaborano da anni con imprese locali, trasformando le idee di ricerca in prototipi industriali. La dottoressa Giulia Nurendini, borsista del team, ha contribuito alla presentazione e al dialogo con il pubblico, rendendo la scienza accessibile e coinvolgente.

“Partecipare alla Maker Faire significa portare la ricerca fuori dai laboratori, incontrare curiosità e creatività, e trasformare le idee in strumenti concreti per la sicurezza e la qualità della vita di tutti”, ha spiegato il professor Messina.

L’esperienza sottolinea il ruolo dell’Università di Siena come ponte tra accademia, imprese e giovani ricercatori, favorendo innovazione e crescita professionale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.8 ° C
16.4 °
13.8 °
87 %
1.8kmh
40 %
Lun
14 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
19 °
Ven
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2121)ultimora (1405)vid (294)tec (108)Lav (85)sal (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati