Ricerca e tecnologia: l’università di Siena protagonista a Roma

SIENA – L’università di Siena ha presentato le sue più recenti innovazioni alla Maker Faire Rome – European Edition 2025, dal 17 al 19 ottobre al Gazometro. Focus su disinfezione ambientale e dispositivi medici avanzati.

Lo stand Unisi è stato coordinato dai professori Gabriele Messina (Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo) e Gabriele Cevenini (Dipartimento di Biotecnologie Mediche). Il team ha illustrato un approccio multidisciplinare, che include modellazione fluidodinamica e illuminotecnica, prototipazione 3D, rilievi fotometrici, test microbiologici e ingegnerizzazione dei sistemi.

I laboratori dei due dipartimenti collaborano da anni con imprese locali, trasformando le idee di ricerca in prototipi industriali. La dottoressa Giulia Nurendini, borsista del team, ha contribuito alla presentazione e al dialogo con il pubblico, rendendo la scienza accessibile e coinvolgente.

“Partecipare alla Maker Faire significa portare la ricerca fuori dai laboratori, incontrare curiosità e creatività, e trasformare le idee in strumenti concreti per la sicurezza e la qualità della vita di tutti”, ha spiegato il professor Messina.

L’esperienza sottolinea il ruolo dell’Università di Siena come ponte tra accademia, imprese e giovani ricercatori, favorendo innovazione e crescita professionale.