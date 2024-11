Anche all’università di Siena la lunga notte delle elezioni Usa

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Anche Siena mette sotto la lente le elezioni negli Stati Uniti.

Ci saranno docenti universitari, giornalisti, intellettuali ed esperti a seguire e commentare la nottata del voto presidenziale negli Stati Uniti, in un incontro dal titolo America, dall’altra parte della luna, organizzato dall’Università di Siena in collaborazione con il Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive (Dispoc) e con la redazione di Culture Globalist.

L’iniziativa si terrà nell’auditorium del Santa Chiara Lab (via Valdimontone 1) dalle 23 di martedì 5 alle 6 di mercoledì 6 novembre, con anche una diretta YouTube e Facebook sui canali di Unisi e Culture Globalist. Qui l’indirizzo per il collegamento.

Nella prima parte dell’iniziativa, alcuni docenti dell’ateneo si confronteranno con il pubblico presente in sala e collegato a distanza: interverranno i professori Luca Verzichelli, che spiegherà le regole del gioco, Giovanni Gozzini, sulla storia americana e le elezioni presidenziali, Pierangelo Isernia, su voto in Usa e rapporti all’interno dell’alleanza atlantica, Francesco Olmastroni, sulla comunicazione dei candidati e dei vice, Fabio Berti, sul tema dell’immigrazione, Luigi Bosco, sulle questioni di economia, Alessandra Viviani, che parlerà dei diritti civili, e Mattia Guidi, su voto e globalizzazione.

La seconda parte dell’incontro, man mano che inizieranno ad arrivare i risultati, sarà incentrata sull’analisi e sul commento del voto, oltre che sulla riflessione relativa alle conseguenze che esso potrebbe avere nel contesto europeo. Le studentesse e gli studenti Unisi, così come tutti gli interessati, potranno ascoltare giornalisti ed esperti in collegamento dall’Italia e dagli Stati Uniti, confrontarsi con loro e dare un proprio parere sullo scenario che andrà via via delineandosi. Finora hanno confermato la loro partecipazione: Franco Cardini, medievista e professore emerito dell’Università di Firenze; Francesca Biagiotti, conduttrice Rai News 24; Lorenza Pieri, scrittrice, giornalista e traduttrice; Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus e direttore responsabile di Meridiano; Antonio Fraschilla, giornalista d Repubblica; Daniela Fatarella, direttore generale di Save the Children Italia. Nella nottata si collegherà inoltre David Riondino, attore, regista e scrittore.