Emergenza caldo, a Siena c’è lo Sportello sociale per le fasce deboli

SIENA – Emergenza caldo, il Comune di Siena è a disposizione degli anziani e delle fasce più deboli, attraverso le attività dello Sportello sociale, attivato nell’ambito del progetto Si-Siena sociale e il Punto digitale facile.

Nella sede all’interno della pubblica assistenza di Siena, in viale Mazzini 95, oltre alla consuete attività, è infatti possibile trovare volontari disponibili all’ascolto di esigenze e bisogni di vario tipo quali richieste di consegna farmaci e spesa alimentare a domicilio, risorsa preziosa in questi giorni, in cui il gran caldo mette molto alla prova le persone anziane dal punto di vista fisico.

Lo Sportello sociale è aperto al pubblico il martedì dalle 9 alle 11 in viale Mazzini 95, ma è possibile telefonare tutti i giorni al numero 0577 46180; il centralino prenderà nota della richiesta e sarà attivata la rete dei volontari per rispondere in tempi più rapidi possibile alle richieste. Il Punto digitale facile, sempre in viale Mazzini 95, è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19; martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Sono inoltre attivi i numeri 0577.237252 e 366.7619393. Entrambi sono collegati alle procedure messe in atto da Società della salute senese/Zona distretto senese, in relazione al piano di emergenza caldo, che tengono conto delle raccomandazioni regionali.

Si inviano i cittadini a seguire i consigli delle autorità sanitarie e di Asl Toscana sud est di fare attenzione adottando comportamenti corretti per evitare colpi di calore, soprattutto per i pazienti cosiddetti fragili, cioè persone sopra i 75 anni, disabili, malati cronici o persone che fanno uso abituale di farmaci, i neonati, i bambini molto piccoli.

I consigli della Asl. Quando la temperatura è particolarmente elevata, è consigliabile: non uscire nelle ore più calde della giornata, in particolare tra le 11 e le 18; limitare l’attività fisica intensa; indossare indumenti leggeri, possibilmente in fibra naturale, di colore chiaro, proteggersi con un cappello e con occhiali da sole; scegliere le prime ore del mattino per rinfrescare i locali dell’abitazione; rinfrescare l’ambiente con ventilatori o condizionatori, senza abbassare eccessivamente la temperatura rispetto all’esterno, per evitare sbalzi termici; rinfrescare l’abitacolo dell’auto prima di salire e se ci si mette in viaggio, dotarsi di una quantità di acqua adeguata; è infatti importante idratarsi bene bevendo molta acqua ed evitando bevande gassate, alcoliche e con caffeina. Consumare cibi leggeri, preferibilmente frutta e verdura, pesce e gelati, meglio se frazionati durante la giornata in modo da evitare pasti troppo abbondanti.

Per chi fa uso di medicinali: conservare i farmaci in un luogo fresco, a una temperatura inferiore ai 30 gradi e comunque lontano da fonti di calore. Il caldo infatti può potenziare l’effetto di molti farmaci per la cura dell’ipertensione e di molte malattie cardiovascolari; opportuno effettuare un controllo più frequente della pressione arteriosa e, se occorre, richiedere il parere del proprio medico.