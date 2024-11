Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – La scomparsa di Alberto Monaci: fu presidente Consiglio regionale Toscana La scomparsa di Alberto Monaci, ex parlamentare Dc e presidente del Consiglio regionale della Toscana tra il 2010 e il 2015, dopo un decennio da consigliere. Monaci è morto a Siena all’età di 83 anni. Dopo l’esperienza con la Dc aveva aderito al Partito popolare italiano, del quale era diventato segretario regionale. Protagonista della vita politica senese e toscana, Monaci, nato ad Asciano, provincia di Siena, bancario, ha lungamente militato nella Democrazia Cristiana, quindi nel Partito popolare italiano, poi nella Margherita e infine del Pd. Nel corso della carriera politica era stato eletto anche in Consiglio comunale a Siena.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Monaci è stata una figura di alta rappresentatività e forte spessore umano che ha svolto ruoli importanti in Regione fino ad essere presidente del Consiglio regionale. Uomo rigoroso, saggio e coerente nei suoi principi e valori Monaci ha rappresentato con dignità e dedizione il ruolo di dirigente della Democrazia Cristiana. Ha incarnato un’alta concezione dell’impegno politico, dimostrando una profonda competenza sia in ambito amministrativo sia istituzionale”. “Monaci ha lasciato un’impronta indelebile in tutti noi e con la sua scomparsa perdiamo una delle figure centrali della vita politica toscana, destinata a lasciare un segno nella storia di Siena e della nostra Regione”.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale: “Alberto Monaci è stato prima di tutto un uomo delle istituzioni, sobrio, sempre attento ad ascoltare ogni interlocutore e capace di costruire dialogo in ogni situazione. Ha insegnato a tutti il valore del confronto, con la sua pacatezza e il suo acume che non si è mai spento. Anche recentemente, nel corso di un nostro incontro, ho potuto apprezzare come conservava ancora negli occhi quella stessa energia che lo ha animato in tutta la sua lunga esperienza politica. Perdiamo un punto di riferimento importante nelle istituzioni, una guida autorevole, gentile e serena che ha accompagnato molti di noi in una crescita morale e a comprendere il valore prezioso di essere al servizio degli altri”.

Nicoletta Fabio, sindaca di Siena: “A nome di tutta l’amministrazione comunale, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Monaci, figura di rilievo nella politica senese e toscana. Con una carriera dedicata al servizio pubblico, come deputato e presidente del Consiglio regionale, Monaci ha sempre lavorato con impegno per il bene comune, contribuendo con la sua esperienza e il suo senso delle istituzioni. Insieme alla Giunta Comunale e a tutta l’amministrazione mi unisco al dolore dei familiari, ricordandone il significativo contributo alla nostra comunità, a Siena e a tutta la Toscana”.

Agnese Carletti, presidente Provincia di Siena: “Profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Monaci. Protagonista appassionato della politica Monaci ha rappresentato, nel suo ruolo di presidente del Consiglio regionale della Toscana, un riferimento per le istituzioni e gli enti locali. Di rilievo, in tutta la sua vita di impegno politico, il suo contributo a servizio del territorio senese e toscano. Alla famiglia la vicinanza e le condoglianze da parte di tutta l’amministrazione provinciale”.

Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana: “Alberto Monaci ha incarnato come pochi l’idea della politica come impegno quotidiano e servizio nei confronti della comunità. Sono tratti che hanno sempre caratterizzato la sua azione, sia come uomo di partito che come uomo delle istituzioni. La sua è una lezione che resterà nella storia politica della sua Siena e dell’intera Toscana”.

Pd con Vincenzo Ceccarelli, capogruppo in Consiglio regionale: “Con il suo equilibrio e la sua profonda esperienza politica, seppe dare un contributo significativo all’avvio del percorso dell’allora giovane Partito Democratico, di cui fu peraltro il primo capogruppo in Consiglio, ricoprendo la carica dal 2007 al 2010 e interpretando la necessità di garantire l’amalgama fra culture che dovevano chiudere ultra decennali storie politiche autonome per dare origine ad un’unica forza politica”.

FdI con Francesco Michelotti, deputato senese, vicecoordinatore FdI Toscana: “Uomo di rara intelligenza e capacità, eletto nel 2010 presidente del Consiglio regionale della Toscana all’unanimità, seppe mettere al servizio della politica la propria visione”.

Forza Italia con Marco Stella, capogruppo consiliare regionale e coordinatore FI Toscana. “Con la scomparsa di Alberto Monaci, la Toscana perde un politico che ha rappresentato la regione e la sua Siena ai massimi livelli”.

Marco Landi, Lega Salvini, portavoce opposizione in Consiglio regionale: “Con la morte di Alberto Monaci il Consiglio regionale e la politica toscana tutta perdono un rappresentante delle istituzioni che ha interpretato con spirito di dialogo i ruoli ricoperti e allo stesso tempo un testimone di una grande storia politica, quella democristiana, proprio nel suo momento più difficile e delicato”