SIENA – Provincia di Siena: Agnese Carletti prima presidente donna: “Onorata”

Provincia di Siena, Agnese Carletti è la prima presidente donna. La sindaca di San Casciano dei Bagni, centrosinistra, riceve il testimone dal presidente uscente David Bussagli. Battendo con il 65% dei voti Alessio Serragli, sindaco di Monticiano, centrodestra.

Agnese Carletti ha incontrato Nicoletta Fabio, prima sindaca del Comune di Siena, e il cardinale Augusto Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza.

La neo presidente Agnese Carletti: “Voglio congratularmi con tutte e tutti gli eletti in Consiglio Provinciale: con loro vogliamo avviare una collaborazione davvero attiva e costruttiva per il bene dei nostri territori e per rispondere ai bisogni delle persone. Sento l’onore e la responsabilità di essere la prima donna presidente della Provincia di Siena e so di dover agire con consapevolezza anche per tutte le altre donne. Sono anche personalmente molto felice perché inizia la parte che mi piace di più, cioè quella del lavoro per amministrare una Provincia complessa ma eccezionale come la nostra. Grazie a David Bussagli dal quale ho ricevuto con grande onore la fascia azzurra del presidente della Provincia. David è stato fino all’ultimo minuto del suo mandato un grande presidente per la Provincia di Siena e io voglio ringraziarlo per aver lavorato assiduamente cercando di dare risposte a tutti i comuni nonostante le mille difficoltà e per averci rappresentato con grande senso delle Istituzioni e serietà. Io farò di tutto per essere alla sua altezza”.

David Bussagli: “Agnese farà bene perché oltre ad essere una amministratrice competente è una bella persona. Con lei un bel gruppo di consigliere e consiglieri che sapranno guidare l’amministrazione verso importanti obiettivi. Si conclude per me un impegno nelle istituzioni della mia città e della mia Provincia durato oltre venti anni. Ringrazio la mia comunità politica che mi ha permesso questa avventura straordinaria. Ringrazio tutti gli amministratori passati e attuali, i tantissimi dipendenti delle pubbliche amministrazioni con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni per il supporto e il sostegno. Ringrazio per la fiducia che mi ha gratificato e che spero di avere, almeno in parte, onorato”.

Nicoletta Fabio, sindaca di Siena: “Auguro ad Agnese buon lavoro e tanto successo in questo nuovo percorso. Sono sicura che, unendo le forze, sapremo affrontare le sfide future con determinazione, con l’obiettivo di lavorare insieme per il benessere dei cittadini del nostro territorio”.

Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, ha incontrato la nuova presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, a margine di un incontro della Conferenza episcopale toscana.

Il cardinale Lojudice ha voluto esprimere alla presidente Agnese Carletti i suoi migliori auguri di buon lavoro a nome di entrambe le diocesi e ha inoltre presentato la nuova presidente ai vescovi della Toscana

Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, vicepresidente uscente sostenuta dal centrosinistra è la nuova presidente della Provincia di Siena con il 65% delle preferenze e 55.708 voti ponderati. Su un totale di 463 aventi diritto tra sindaci e consiglieri comunali, hanno votato in 391, l’84,44%. Alessio Serragli, Sindaco di Monticiano ha ottenuto il 35% delle preferenze e 29.985 voti ponderati. Sei schede bianche e sette schede nulle.