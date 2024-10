Continua la cavalcata della neopromossa Pianese: battuto il Gubbio

Getting your Trinity Audio player ready...

Pianese – Gubbio 3-1PIANESE (3-4-2-1)

: Boer; Indragoli (84′ Remy), Pacciardi, Polidori; Boccadamo (84′ Da Pozzo), Proietto (78′ Falleni), Simeoni, Nicoli; Mastropietro (68′ Odjer), Colombo; Mignani (78′ Sorrentino). A disposizione: Filippis, Reali A., Papini, Chesti, Spinosa, Frey, Barbetti, Capanni. Allenatore: Prosperi.

GUBBIO (3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (46′ Signorini), Pirrello (73′ Iaccarino); Zallu (73′ David), Proietti (46′ Rovaglia), Faggi, Rosaia, Corsinelli; Giovannini (77′ Maisto), Fossati. A disposizione: Bolletta, Stramaccioni, Sportolaro. Allenatore: Taurino.

ARBITRO: Di Loreto di Terni (Hader-Bettani)

RETI: 8’Mastropietro, 41’Colombo, 76′ Proietto, 87′ Rovaglia

NOTE: Ammoniti Rocchi, Giovannini, Pacciardi, Iaccarino e Faggi per gioco falloso. Angoli: 6-5. Recupero: 2’ pt, 4’ st. Spettatori 781.

PIANCASTAGNAIO – Continua a stupire in serie C la neopromossa terribile Pianese.

Le zebrette amiatine giocano un match di grande qualità e di assoluta sostanza, passano in vantaggio presto con la rete di Mastropietro, raddoppiano con l’eurogol di Colombo e mettono il sigillo nel secondo tempo con la segnatura di Proietto. I bianconeri terminano la sfida tra gli applausi, per i giocatori di mister Fabio Prosperi sono altri tre punti preziosi.

La partita inizia molto bene per la Pianese, le zebrette sono subito propositive. Dopo 4 minuti la squadra di casa è già pericolosa: bella giocata di Simeoni che lancia Mignani sulla corsa, ma l’attaccante bianconero viene chiuso in corner da Rocchi. Passano appena quattro minuti e Colombo sterza in area, calcia verso la porta ma il portiere del Gubbio Venturi respinge di pugno, Nicoli rimette il pallone in mezzo e Mastropietro realizza di testa. È l’1-0 per la Pianese.

La gara regala subito molte emozioni. È il 10’ quando Boer si oppone a una conclusione ravvicinata di Rosaia deviando il pallone in corner.

Le zebrette giocano un grande calcio e al 13’ minuto inventano un’azione spettacolare: è di nuovo Colombo il protagonista, il pallone passa poi rapidamente dai piedi di Mignani e di Mastropietro fino al servizio per Boccadamo che calcia di prima intenzione senza però trovare la porta. Applausi da parte del pubblico del Comunale di Piancastagnaio per i ragazzi allenati da mister Fabio Prosperi.

Quattro minuti più tardi bella progressione di Nicoli che serve sulla profondità Mignani, la difesa del Gubbio si salva. Al 21’ Colombo conclude da fuori area, la sua conclusione è ribattuta. Occasione per Polidori su cross da calcio d’angolo al 25’ ma il calciatore bianconero non trova l’impatto migliore con il pallone.

Al 35’ il Gubbio va vicino alla rete con Corsinelli, che calcia una bella punizione dai venticinque metri, il pallone esce di poco fuori dalla porta difesa da Boer.

Al 41’ minuto la Pianese segna un altro gol bellissimo. Colombo recupera palla al limite dell’area difensiva delle zebrette, dribbla un avversario e inizia la sua corsa verso la porta avversaria. Il fantasista della Pianese corre per 50 metri palla al piede fino ad arrivare al limite dell’area di rigore avversaria e da lì fa partire un destro potentissimo, il pallone si infila sotto il sette della porta del Gubbio dove il portiere avversario Venturi non può certamente arrivare. È un eurogol quello del fantasista delle zebrette.

Due cambi nel Gubbio a inizio ripresa (dentro Rovaglia e Signorini per Proietti e Rocchi), mentre mister Fabio Prosperi non cambia nulla rispetto alla squadra dei primi 45 minuti di gioco. La Pianese crea ancora: al 9’ minuto Nicoli mette in mezzo un pallone che viene colpito di testa da Simeoni, ma la sfera termina fuori dalla porta eugubina.

Un minuto più c’è un’altra grande occasione per le zebrette: prima il tiro di Colombo viene ribattuto, poi il pallone arriva sui piedi di Proietto sulla cui conclusione il portiere del Gubbio Venturi compie un grande intervento deviando in corner.

Al 15’ il Gubbio si rende molto pericoloso: bella incursione centrale di Corsinelli che imbuca per il neo entrato Rovaglia che non trova la porta da ottima posizione. Ancora Gubbio: al 21’ Zallu calcia di destro da fuori area, Boer è bravissimo a farsi trovare pronto, il portiere della Pianese devia in calcio d’angolo.

Mister Prosperi effettua il primo cambio al 23’ della ripresa, inserendo Odjer per Mastropietro. Per il fantasista bianconero ci sono tanti applausi da parte degli spettatori presenti al Comunale di Piancastagnaio. Un minuto più tardi Odjer ci prova da fuori area, Venturi blocca la sfera.

La Pianese va ancora in gol al 31’ minuto della ripresa: bello stop in area di Colombo, che calcia ma il pallone viene ribattuto, arriva Proietto e mette in rete per il 3-0 delle zebrette.

Al 42’ della ripresa il Gubbio accorcia le distanze con Rovaglia che intercetta un bel filtrante e con il mancino batte un incolpevole Boer. Finisce 3-1, i calciatori della Pianese fanno festa per una bella e preziosa vittoria.