Allerta arancione in Toscana: rischio idrogeologico e idraulico.

Nuova allerta arancione in Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle 6 fino alle 20 di giovedì 3 ottobre per tutta la regione ad esclusione delle aree nord-occidentali. Per le zone interessate dal codice arancione c’è anche un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalla mezzanotte di mercoledì 2 ottobre fino alle 6 sempre di giovedì, quando scatta il codice arancione.

Hanno già ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado i Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, coinvolte nei giorni scorsi da nubifragio, Piombino.

Livorno chiude anche cimiteri, parchi, canile.

Emesso inoltre un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, valido dalle 8 alla mezzanotte di giovedì, per i bacini di Bisenzio e Ombrone pistoiese, Mugello e Valdisieve e per i bacini meridionali (bacini di Fiora e Albegna, Ombrone

Dal tardo pomeriggio e in serata di mercoledì 2 ottobre precipitazioni sparse sulle zone centrali e meridionali. Giovedì 3 ottobre ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più intense e localmente persistenti inizialmente (nella notte e in mattinata) sulle zone centro meridionali, successivamente anche sui settori appenninici orientali (in particolare crinali e versanti romagnoli). Possibili temporali sparsi, più probabili inizialmente sulle zone meridionali, successivamente anche sul resto della regione, accompagnati da colpi di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana.

Livorno, sindaco Luca Salvetti: “Per motivi precauzionali sarà chiuso il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione. Rimarrà percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall’incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull’Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione”.