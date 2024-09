Nubifragio Castagneto Carducci, sindaca: “Danni ingenti”

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTAGNETO CARDUCCI – Nubifragio Castagneto Carducci, la sindaca Sandra Scarpellini, che è anche presidente della Provincia di Livorno: “221 mm di pioggia, 76 mm in 30 minuti, mai registrato qualcosa di simile nel nostro territorio.

Danni ingenti ma per fortuna nessuna vittima. Da subito avvieremo le procedure per chiedere lo stato di calamità naturale alla Regione Toscana. Grazie a tutti coloro che in queste ore hanno lavorato incessantemente per prestare opera di soccorso”.

Nubifragio che ha colpito soprattutto insieme a Castagneto Carducci anche San Vincenzo e Montecatini Val di Cecina.

E martedì 24 settembre unità di crisi della Protezione Civile regionale a Donoratico .

Sopralluogo a Castagneto Carducci dell’assessora regionale all’ambiente e alla Protezione civile, Monia Monni.

Il punto del Comune: “Molte le famiglie che hanno subito allagamenti nelle proprie abitazioni a seguito delle forti piogge ma soltanto 4 persone sono state prelevate con l’aiuto dei sommozzatori e hanno trascorso la notte al centro di accoglienza. Hanno fatto ritorno presso la propria abitazione. Grazie all’incessante lavoro delle squadre di operai, volontari e tecnici in questo momento la viabilità è stata ripristinata in maniera regolare ovunque anche nei tratti maggiormente interessati da frane, smottamenti e deposito di detriti:. Gli edifici pubblici le scuole e il nido comunale Dindolon sono tutti agibili ed in sicurezza, sottolinea il Comune, mercoledì 25 settembre ripartira regolarmente l’attività didattica. Garantito anche il servizio di trasporto scolastico. Restano invece sospese anche per le attività didattiche della scuola dell’infanzia “Il Parco’ di Donoratico e della palestra scolastica del plesso di via Umberto I a Castagneto. Chiusa la biblioteca comunale Ilaria Alpi. Divieto temporaneo di balneazione in tutte le aree costiere e di balneazione del Comune di Castagneto Carducci fino al 26 settembre 2024.