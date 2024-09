SAN VINCENZO – Nubifragio San Vincenzo, sopralluogo sindaco. Conta dei danni

Nubifragio San Vincenzo, sopralluogo del sindaco Paolo Riccucci nelle varie zone del Comune in provincia di Livorno colpito dal violento nubifragio per verificare danni e disagi. Circa 219 millimetri di pioggia sono caduti tra le 14 e le 20 di lunedì 23 settembre solo a San Vincenzo, sottolinea il Comune. “Una linea temporalesca che ha riversato sul territorio una quantità di acqua che cade in media in uno dei mesi più piovosi dell’anno”.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, dopo una ricognizione dei Vigili del Fuoco di Piombino, rendiconta il Comune di San Vincenzo, è stata rilevata la temporanea indisponibilità a causa di infiltrazioni di tre aule che si trovano al primo piano della scuola secondaria di primo grado ‘Mascagni’. Ulteriore sopralluogo con gli operai specializzati in edilizia acrobatica per stabilire la tempistica dell’intervento di riparazione. Gli studenti delle classi interessate momentaneamente spostati al piano terra. Situazione sotto controllo sia all’asilo nido che alla scuola primaria e al centro diurno.

Sindaco Paolo Riccucci: “Ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti coloro che durante la notte e fin dai primi momenti dell’emergenza hanno lavorato per aiutare i cittadini e garantire la sicurezza della nostra comunità. La pioggia che si è abbattuta sul territorio è stata di una portata mai vista, ma la macchina operativa del Comune insieme a tutti gli altri enti coinvolti ha reagito subito con prontezza e professionalità. Nonostante la quantità di acqua incredibile per fortuna sul nostro territorio non si registrano feriti o vittime, e questa è la cosa che conta più di tutte le altre. In queste ore, di concerto con gli uffici dell’ente, procederemo con lo stilare una prima serie di interventi necessari al ripristino delle situazioni più complicate. Vorrei ringraziare anche la Regione, a partire dal presidente Eugenio Giani, che non ci ha fatto mancare il proprio supporto, e le sindache Alberta Ticciati, Jessica Pasquini e Sandra Scarpellini per gli attestati di vicinanza espressi. Siamo a fianco della comunità di Castagneto Carducci che come noi sta lavorando duramente per cercare di risolvere ogni criticità, e di tutti gli altri territori che da ore stanno fronteggiando l’emergenza”.

In merito alla viabilità lo straordinario lavoro che ha visto impegnati nella notte Croce Rossa, Misericordia, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e squadre esterne del Comune di San Vincenzo ha consentito di liberare le strade dai numerosi disagi e allagamenti verificatisi dal pomeriggio di ieri. A nord viale Serristori, via dell’Orata e via dello Squalo sono state le aree più critiche, zone in cui si sono verificate anche alcune problematiche alle abitazioni. Lungo via Aurelia Nord, nel tratto di strada che conduce al cimitero sul lato a monte, le forti piogge hanno causato il crollo di un muretto che dovrà essere ripristinato. I sopralluoghi proseguono lungo tutte le strade del territorio e in prossimità degli accessi al mare”.