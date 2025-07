Lucca è la prima città ‘One Health’ d’Europa

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Lucca si è trasformata in un laboratorio di innovazione urbana e sociale grazie a IN-HABIT, il progetto dell’Università di Pisa che, in cinque anni di attività, ha promosso una visione della città fondata sul principio della One Health, ovvero la salute unica di persone, animali e ambiente.

Promosso dal Dipartimento di Scienze Veterinarie in collaborazione con il Comune di Lucca e LuccaCrea, In-Habit ha fatto della città toscana la prima in Europa a dotarsi di una politica urbana integrata uomo-animale. Il bilancio finale è ampiamente positivo.

Tra i risultati più significativi di In-Habit: 15 chilometri di percorsi “animabili”, itinerari smart pensati per favorire la relazione tra cittadini e animali; servizi di pet therapy e interventi assistiti con animali nelle residenze sanitarie, rivolti ad anziani e persone fragili; l’ideazione di un servizio di pet care inclusivo, pensato per supportare le fasce più deboli della popolazione; 35 progetti imprenditoriali avviati nel settore della pet economy, dal turismo pet-friendly alla gestione innovativa dei servizi per animali, offrendo nuove opportunità lavorative, in particolare per giovani e donne.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’educazione e alla partecipazione civica: centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie hanno preso parte a laboratori e percorsi di coprogettazione urbana. Tra le attività più apprezzate, la creazione di CityPets, un gioco educativo che promuove la gestione responsabile degli animali in città.

Il progetto si conclude con una visione chiara e replicabile, posizionando Lucca come modello europeo di innovazione urbana orientata al benessere condiviso, dove la relazione uomo-animale diventa leva di sviluppo sociale, culturale ed economico.