Salvata dalla vedetta della Finanza una persona in difficoltà a bordo di un Sup

PISA – Salvate due persone a bordo di un Sup nelle acque davanti a Marina di Pisa.

L’equipaggio della vedetta V.903 della Stazione navale della Guardia di finanza di Livorno ha notato due persone a bordo dello stand up paddle che cercavano con fatica di rientrare a riva a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteomarine.

Avvicinatesi ai due sportivi, le Fiamme gialle hanno offerto assistenza, ricevendo inizialmente risposta negativa. La vedetta è comunque rimasta in zona per monitorare la situazione da vicino, valutando l’evolversi del mare sempre più agitato. Uno dei due è riuscito a raggiungere la spiaggia in autonomia, mentre l’altro è apparso progressivamente in difficoltà, finché ha richiesto l’intervento dei finanzieri.

L’uomo, una volta recuperato a bordo in sicurezza, è stato trasportato al porto di Marina di Pisa.

Il pattugliamento condotto rientra nel piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva adottato dal ministero dell’interno, a tal fine, le unità della Guardia di finanza saranno rischierate in altri 20 approdi toscani per favorire il presidio del territorio e per la prevenzione generale ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare.

Il ruolo di polizia del mare preventivo, assicura la costante presenza e l’attività di controllo che favorisce interventi di supporto agli utenti del mare.