Cade dall’alto in un capannone, grave operaio di 65 anni

CASCIANA TERME LARI – Grave dopo la caduta in un capannone di Perignano mentre è al lavoro.

Un uomo di 65 anni si è infortunato mentre lavorava, per cause che sono al vaglio di forze dell’ordine e tecnici dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, arrivati in azienda dopo la denuncia dell’incidente.

Sempre cosciente l’uomo ha subito una serie di traumi ed è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Cisanello.

L’incidente si è verificato intorno alle 16 di oggi (8 luglio).