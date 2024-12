Botti di Capodanno, le associazioni chiedono lo stop: “A rischio animali e ambiente”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – No ai botti di Capodanno, per il benessere degli animali ma anche per l’ambiente.

Sono numerosi gli appelli delle associazione, anche quest’anno, per evitare danni e problemi nella notte più lunga dell’anno, mentre i Comuni viaggiano in ordine sparso, fra chi pubblica ordinanze di divieto (generalmente mai rispettato) e chi generici consigli.

L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente Aidaa ha pubblicato una serie di consigli per poter gestire la paura dei propri animali: “La prima regola in assoluto è tenere il più lontano possibile lontani cani e gatti dai luoghi dove si festeggia. Poi non occorre mostrarsi troppo protettivi: potrebbe aumentare la paura; meglio tenerli in una stanza in penombra, lontano dai rumori e minimizzare l’impatto dei botti, magari, con della musica. Evitare assolutamente di tenere i cani legati con la catena che potrebbe strozzarli e prestare molta attenzione, se si passeggia, ai cani anziani e cardiopatici. Munire ogni quattro zampe di microchip, tatuaggio e medaglietta è, inoltre, fondamentale per rintracciarlo; questo non solo a Capodanno ma durante tutto il resto dell’anno. Per quanto riguarda i gatti è importante non fissarli mai a lungo negli occhi, perché potrebbe suscitare in loro aggressività. Meglio manifestare indifferenza, magari, accendendo la tv o mettendo della musica. Preparare un rifugio alternativo e non lasciarli mai soli in balcone o in giardino per evitare che possano scappare o farsi del male. Ed anche in questo caso, munire il micio di microchip o tatuaggio faciliterà, di gran lunga, il ritrovamento in caso di fuga”.

La Lav, che ha messo in piedi una campagna nazionale contro i botti ricorda gli effetti degli stessi per gli animali: “Terrore, reazioni letali, tentativi di fuga con conseguenti investimenti: sia negli animali familiari che nei selvatici, le forti deflagrazioni e le luci improvvise e intermittenti innescano comportamenti tipici della loro specie per la sopravvivenza, con conseguenze anche catastrofiche”.

“Anche gli umani – ricorda Lav – rimangono spesso feriti e uccisi dai botti: ogni anno il primo gennaio viene diffuso il numero di morti e feriti a causa dell’esplosione dei botti di Capodanno. L’esordio del 2024 ha registrato 274 feriti a causa di botti, di cui 12 per l’uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio. Un aumento del 52% rispetto al Capodanno 2023, con 64 minorenni che hanno riportato lesioni, in confronto ai 50 dell’anno precedente”.

C’è infine la campagna provocatoria di Lndc Animal Protection: “Quest’anno abbiamo deciso di lanciare un messaggio diverso, forse un po’ provocatorio ma senza dubbio inattaccabile. Siamo circondati da guerre e distruzione, per questo chiediamo che almeno il Natale e il Capodanno siano momenti di pace e tranquillità per tutti. I botti ricordano in modo inquietante le esplosioni delle guerre e spesso danno anche risultati quasi altrettanto fatali. Ecco perché invitiamo tutti a lasciare da parte queste usanze e a far esplodere i sensi, anziché i petardi, un po’ sulla scia del “fate l’amore, non fate la guerra” degli anni Sessanta. Dedichiamoci di più a ciò che è bello e sano, prendiamoci cura di noi e degli altri. Così potremo davvero dire di aver onorato le feste”, dichiara Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection.