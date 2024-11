Getting your Trinity Audio player ready...

Festa della Toscana 2024: seduta solenne Consiglio regionale

Festa della Toscana 2024, sabato 30 novembre giornata di eventi per celebrare la data in cui il Granducato di Toscana è stato il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte, grazie al Codice Leopoldino del 30 novembre 1786.

Seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana presieduto da Antonio Mazzeo, con il presidente della Regione Eugenio Giani, al cinema teatro ‘La Compagnia di Firenze’.

Mazzeo, dopo i saluti e i ringraziamenti al presidente della Regione, Eugenio Giani, alle autorità civili, militari e religiose, ai colleghi consiglieri, alle studentesse e agli studenti delle scuole toscane presenti e un ringraziamento collettivo al questore Auriemma, nel suo ultimo giorno di servizio, il presidente si è soffermato sul significato della toscanità. “Essere toscani oggi significa essere figli di una terra che ha sempre saputo guardare oltre le frontiere del possibile, una terra che non si è mai accontentata di ciò che era, ma ha avuto il coraggio di immaginare ciò che poteva diventare, una terra di arte di cultura e che sui diritti non ha niente da imparare”. Poi alcuni dati: “Solo i tre quarti dei paesi al mondo hanno abolito la pena capitale per legge o nella pratica. Nel 2023 ci sono state 1153 esecuzioni in 16 paesi, segnando un aumento del 31% rispetto alle 883 registrate nel 2022. Fin quando ci sarà anche una sola esecuzione nel mondo, noi in Toscana non ci fermeremo. “Chiunque governerà qui, in un mondo che cambia velocemente, dovrà avere chiaro che serve essere visionari, coraggiosi, ma ricordando sempre le proprie radici, i nostri valori e le nostre identità, coltivare il talento e valorizzare la creatività”. Ai ragazzi e alle ragazze in sala dice che “Il futuro è una pagina bianca e tocca a voi avere la forza e il coraggio di scriverlo insieme. Servono le vostre idee, servono i vostri sogni, servono le vostre speranze. Non abbiate paura di sbagliare, di fallire, è una fase di crescita. Abbiamo alle spalle una storia che vi dà radici solide e vi lascia liberi di spiccare il volo verso orizzonti nuovi. Non è un caso che Umanesimo, Rinascimento, e la stessa lingua italiana moderna con Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio siano nate in Toscana. Non è un caso che la prima connessione a Internet italiana sia avvenuta a Pisa”.

Alessandra Nardini, assessora regionale, sabato 30 novembre a Cascina, provincia di Pisa, con il sindaco Michelangelo Betti per deporre fiori sulla tomba di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006. Con il vicesindaco Cristiano Masi, l’assessora Bice Del Giudice, l’assessore di Vicopisano Andrea Taccola.

Nardini: “Una professoressa di una scuola di Navacchio lesse uno dei suoi appelli alle studentesse e agli studenti e tra loro e Summers nacque un’intensa corrispondenza durata anni. Prima di morire, Summers chiese al presidente degli Stati Uniti di poter essere sepolto qui in Toscana, a Cascina, la prima terra al mondo che si liberò della pena di morte e la terra che nei suoi ultimi mesi di vita gli aveva regalato un po’ di umanità. Ecco perché ora riposa qui, proprio a Cascina. Essere oggi sulla tomba di Gregory Summers significa ribadire che la Toscana è una terra di diritti e di rispetto per tutti gli esseri umani e che ripudia la pena di morte e la tortura, impegnandosi con azioni di sensibilizzazione affinché queste pratiche disumane siano abolite in tutto il mondo”.

La giornata si è aperta dunque con la seduta solenne dell’assemblea legislativa toscana, a cui sono stati invitati tutti i sindaci toscani, i componenti del Parlamento regionale degli studenti e le studentesse e gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.

Nel pomeriggio con ‘Palazzo Aperto’, il Consiglio regionale si apre ai cittadini con visite guidate e gratuite. Presente un presidio delle associazioni a rappresentatività regionale per la donazione del sangue: l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, FRATRES, Pubbliche Assistenze Toscane, Croce Rossa Italiana e Centro Regionale Sangue della Regione Toscana, dove sarà distribuito materiale informativo per sensibilizzare al tema della donazione di sangue.

Alle 15.45, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, i saluti istituzionali dei membri dell’Ufficio di presidenza. A seguire, alle 16 e poi alle 17.45, andrà in scena ‘La nostra gente’, concerto spettacolo con Gaia Nanni, Alessio Sardelli e Roberto Beneventi. Alle 16.30 è prevista la visita guidata, a cura di Monica Valentini, all’archivio storico del Consiglio regionale della Toscana che conserva anche il Fondo Oriana Fallaci.

Alle 17 e alle 18.30 nel salone delle Feste di palazzo Bastogi protagonista con il suo spettacolo ‘Concerto solo piano’ la pianista e compositrice Giulia Mazzoni. Sarà inoltre possibile visitare le esposizioni artistiche a palazzo Bastogi: la mostra ‘Gutai – Primo Assalto‘ di Shozo Shimamoto e la Galleria del Genio toscano in realtà aumentata. Nello spazio espositivo Ciampi di palazzo del Pegaso la mostra ‘Memoria e libertà‘, dipinti di Emanuele Favi dal 1969 al 2024.

Sabato 30 novembre alle ore 20.45

al Teatro Manzoni di Pistoia la Compagnia della Fortezza porta in scena ‘NATURAE’, per la regia e drammaturgia di Armando Punzo, Leone d’Oro alla Carriera Biennale Teatro 2023.

Tante iniziative sabato 30 novembre in una giornata dedicata all’inclusione organizzata dall’Università di Firenze.

Ad Arezzo su iniziativa della presidenza del Consiglio Comunale sabato 30 novembre alle 18 nella sala vasariana di piazza del Praticino è in programma il concerto ‘Puccini e la musica del suo tempo’. Ingresso gratuito.

Eseguono i grandi classici di Puccini il soprano Gaia Matteini, Elisa Pieschi al violoncello e Leonora Baldelli al pianoforte. Insieme compongono il Trio Contro Tempo, formazione aretina tutta al femminile che ha già riscosso importanti riconoscimenti a livello internazionale.

A Follonica “l’amministrazione comunale, su invito del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, aderisce ai festeggiamenti partecipando in forma ufficiale, con la presenza del sindaco, alla seduta solenne del Consiglio regionale, cui seguirà il Corteo del Gonfaloni.

Inoltre, verrà illuminato il Palazzo comunale con i colori bianco e rosso della nostra Regione, a partire dalle ore 18.00 del 30 novembre”.

Il Comune di Piombino organizza una giornata istituzionale promossa dalla presidente del Consiglio Serena Raggi e prevista in sala Consiliare per il pomeriggio di giovedì 5 dicembre alle ore 16, “nella quale omaggiare i giovani che si sono distinti per progetti innovativi e meritevoli. L’amministrazione darà, nell’occasione, voce e lustro a quei giovani che hanno, attraverso il proprio ingegno, la propria intelligenza e capacità, espresso nel migliore dei modi l’ingegno e l’innovazione a Piombino”.

A Grosseto il Comune ha dedicato alla Festa della Toscana un Consiglio Comunale “con un ospite d’eccezione: messer Lurinetto, menestrello e cantastorie che ha tenuto un piccolo monologo ispirato alla giornata”. L’assessorato all’Istruzione ha deciso, in collaborazione con la Camst, di proporre un menu a tema in tutte le scuole statali proponendo piatti che richiamano la tradizione della nostra terra e il valore della condivisione.

A Pisa mercoledì 4 dicembre, dalle 9.30 alla Stazione Leopolda, in piazza Guerrazzi, Consiglio Comunale straordinario dedicato alla Festa della Toscana.

Il Comune di Carrara ha celebrato la Festa della Toscana con un Consiglio comunale solenne e il conferimento dell’Alta Benemerenza Civica al Professore Ugo Boggi.

In apertura i saluti istituzionali del presidente del Consiglio Comunale Cristiano Bottici e della sindaca Serena Arrighi; a seguire gli interventi del Professore Ugo Boggi, ordinario di Chirurgia Generale all’Università degli Studi di Pisa, e dei rappresentanti di alcune Associazioni del territorio.

La seduta solenne della Festa della Toscana 2024, dedicata al tema ‘Toscana, terra di genio e innovazione’, si è aperta sabato 30 novembre con un preludio musicale di Giulia Mazzoni e con l’effetto speciale del saluto del Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, il cui avatar in 3d è apparso in proiezione sulla volta del cinema della Compagnia. Nella sala, gremita di autorità, dei tanti sindaci toscani che hanno risposto all’invito, dei componenti del Parlamento regionale degli studenti e di studentesse e studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, la pianista e compositrice Giulia Mazzoni ha eseguito brani del proprio repertorio personale: Per Aspera Ad Astra; Baires; Never Give Up; Ellis Island; Giocando con i bottoni; Piccola luce; Wildness.

Prima ancora, per tutti, il saluto del Granduca Pietro Leopoldo. Un ologramma realizzato da Alkedo Produzioni per la Festa della Toscana 2024 si è rivolto alle autorità e al pubblico presente in sala.

La delegazione del Consiglio regionale che domani partirà per una missione a ‘Casa Toscana’, nella Silicon Valley (dal 2 al 6 dicembre) troverà altre realizzazioni di Alkedo in occasione dell’inaugurazione della mostra ‘Genio toscano’, in programma mercoledì 4 dicembre: sarà possibile osservare tele appositamente realizzate con grafica e tecnica pittorica digitale, che, inquadrate col cellulare, prendono vita diventando ‘Quadri Parlanti’. Anche qui, i personaggi sono generati in realtà aumentata e sono frutto di ricostruzioni digitali.