Getting your Trinity Audio player ready...

ISOLA D’ELBA – Legambiente denuncia: “Degrado alla spiaggia di Norsi all’Isola d’Elba”

Legambiente denuncia: “Degrado sulla spiaggia di Norsi, nel Comune di Capoliveri nella quale si vedono rifiuti, attrezzature, cassonetti abbandonati che la prossima mareggiata si porterà via.

Nel parcheggio vicino un’auto che da settimane è lì, con il muso nella vegetazione.

Vecchie attrezzature e rifiuti occupano e danneggiano la vegetazione costiera, il degrado sparge plastiche e microplastiche ovunque.

E’ la situazione di molte spiagge elbane che, diventate qualcosa di artificiale che si ripulisce e si ‘apparecchia’ l’estate e si abbandona in autunno, lasciandole al degrado e all’incuria che provocano problemi ambientali.

E’ una situazione da rimettere in ordine subito e da inserire nelle prossima gare per le concessioni balneari che devono prevedere anche una cura invernale perché le nostre spiagge siano pulite e belle come si meritano. Non si può parlare di ‘prolungamento della stagione’ se poi i biglietti da visita sono questi.

Le situazioni di degrado vanno affrontate perché, non lo dimentichiamo, stiamo parlando di beni pubblici e di gioielli paesaggistici che troppe volte vengono sfregiati dai rifiuti di una società che non riesce a gestirli – proprio in questi giorni l’Onu in Corea del sud sta discutendo di un trattato mondiale sull’inquinamento di plastica anche marino – e che non sono solo economia estiva, ma anche bellezza tutto l’anno, della quale occuparsi sempre”.