FIRENZE – Maxi furto occhiali a Firenze, presi in aeroporto a Pisa

Maxi furto occhiali a Firenze, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di

Firenze, coadiuvati in fase operativa dai militari della Compagnia Carabinieri di Pisa e da personale della Polizia di Frontiera Aerea di Pisa, hanno arrestato tre uomini ritenuti responsabili di un maxi furto di occhiali a Firenze.

I tre uomini, di età compresa fra i 33 e 43 anni, tutti cittadini rumeni e senza fissa dimora, ritenuti responsabili del furto con spaccata nel negozio di ottica ‘Bottega di Sguardi’ nella centralissima via Marconi a Firenze per un valore di oltre 50mila euro.

Furto, durato 30 secondi, utilizzando un Fiat 500 come ariete. Poi la fuga verso l’aeroporto di Pisa per imbarcarsi verso Bucarest.

I tre uomini sono stati bloccati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Firenze all’interno del gate dedicato alle partenze internazionali dell’Aeroporto ‘Galileo Galilei’ di Pisa.

Le indagini, illustrano i Carabinieri, hanno consentito di far luce su di un sodalizio criminale che era giunto in Toscana il 15 marzo scorso e che, come emerso attraverso una minuziosa analisi dei loro spostamenti, sapeva ben muoversi fra le province di Pisa e Firenze. Dopo essersi impossessati di una Fiat 500 rossa, rubata a Scandicci la notte del furto, i tre, con la complicità di altre due persone ancora in corso di identificazione, hanno utilizzato l’auto e un grosso tronco di legno come arieti, sfondando la porta di ingresso.

Quindi in circa 30 secondi hanno saccheggiato il negozio.

Secondo i Carabinieri, l’ipotesi è che gli uomini fermati fossero soliti fare viaggi in Italia per

commettere reati per poi ritornare in Romania.

Dopo essere stati sottoposti a perquisizione personale all’aeroporto di Pisa, i tre uomini sono stati trovati in

possesso di parte della refurtiva, inserita nel bagaglio a mano.

I soggetti fermati, uno dei quali gravato da numerosi precedenti per furto e ricettazione e soltanto uno di loro esente da qualsiasi precedente di polizia, sono stati condotti nella Casa Circondariale di Pisa ‘Don Bosco’.