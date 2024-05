Crollo mura di Volterra, sindaco: “Subito messa in sicurezza”

Attualmente le cause del crollo non sarebbero da imputare a infiltrazioni di acqua a tergo del paramento murario. Sembrerebbe trattarsi di un cedimento del paramento murario che si è ribaltato sulla strada sottostante. Tre famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza. Si tratta di una misura precauzionale, non risultano al momento danni alle abitazioni: per tutti è già comunque stata trovata una soluzione alternativa al rientro nella propria casa”.

Santi ha poi aggiunto che le unità cinofile della protezione civile “hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte. Il cedimento potrebbe essere stato causato dalle piogge degli ultimi giorni anche se è presto per fare ipotesi”.