Getting your Trinity Audio player ready...

MARINA DI CARRARA – Humanity 1 a Marina di Carrara, 70 migranti a bordo.

Humanity 1 a Marina di Carrara, in arrivo 70 migranti salvati in due soccorsi. Quasi la metà sono minori non accompagnati. C’è anche un bambino di appena quattro mesi e una donna in stato di gravidanza.

Si tratta del dodicesimo sbarco nel porto di Marina di Carrara. Lo scorso marzo l’approdo di Geo Barents, ong di Medici Senza Frontiere, con 249 persone a bordo.

Ong Sos Humanity.: “A causa soprattutto del maltempo previsto lungo la rotta, dei forti venti e delle onde alte il capitano continua a chiedere un porto più vicino per lo sbarco, finora senza successo. I sopravvissuti vulnerabili, tra cui molti minori, alcuni neonati e donne incinte, devono ora sopportare un viaggio di almeno altri tre giorni”.

I naufraghi in arrivo a Marina di Carrara sono stati salvati in un doppio soccorso. Si tratta di 42 persone soccorse la notte scorsa mentre si trovavano su un’imbarcazione alla deriva a circa 150 km dalle coste libiche in acque internazionale. E 28 persone salvate nel pomeriggio di giovedì 16 maggio. “Erano completamente esausti e gravemente disorientati dai fumi della fuoriuscita di carburante”, fa sapere la ong

Sos Humanity via social rispetto al soccorso nella notte di 42 persone: “Nel cuore della notte, il nostro equipaggio ha salvato altre 42 persone, circa la metà delle quali minori, da un gommone sovraffollato a Seenot. I soccorritori non avevano attrezzature di soccorso e il motore era rotto. La chiamata di emergenza è stata segnalata da Alarm Phone e una nave cargo ha stabilizzato la situazione fino all’arrivo di Humanity. A bordo, il nostro equipaggio si sta occupando di 70 sopravvissuti, tra cui un bambino di 4 mesi, persone con infezioni respiratorie e coloro che denunciano torture.

Siamo in viaggio verso Marina di Carrara, porto assegnato dalle autorità italiane. A causa del previsto maltempo sul tragitto, il nostro capitano ha chiesto nuovamente: abbiamo bisogno di un posto sicuro più vicino!