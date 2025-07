Sbarcati a Marina di Carrara i 30 migranti soccorsi dalla Sea Watch 5

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Si sono concluse alle 23,30 di ieri (29 giugno) le operazioni di prima accoglienza dei 30 migranti arrivati al porto di Marina di Carrara a bordo della nave Sea Watch 5.

L’imbarcazione è approdata alla banchina Buscaiol dello scalo apuano poco dopo le 19,30 e da lì tutti i 30 migranti una volta scesi a terra sono stati accompagnati al vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le operazioni di prima accoglienza.

Dopo le visite mediche e il riconoscimento tutti i migranti hanno ricevuto un pasto e poi hanno cominciato a partire con pullman e pullmini verso i diversi centri di accoglienza individuati dalla Prefettura di Massa Carrara.

Per la Sea Watch 5 è stata questa la terza volta a Carrara, la seconda in poco più di un mese. Complessivamente invece per lo scalo apuano quello di ieri è stato il 19esimo sbarco, il quinto del 2025. Il conteggio totale delle persone sbarcate a Carrara da quando il suo è stato dichiarato porto sicuro è ora salito a 2240.