Udinese-Empoli, grande abbraccio tifosi azzurri. Sfida sold out

Udinese-Empoli, sold out il big match sfida salvezza di scena domenica 19 maggio alle ore 15 al Bluenergy Stadium di Udine.

Partita che vale una stagione per l’Empoli di Davide Nicola e per l’Udinese di Fabio Cannavaro diretta da Marco Guida di Torre Annunziata. Ciro Carbone di Napoli e Alessandro Giallatini di Roma 2 gli assistenti. Davide Di Marco di Ciampino il IV ufficiale. Massimiliano Irrati di Pistoia il Var e Daniele Chiffi di Padova l’Avar.

Partita valida per la 37esima giornata di serie A aperta venerdì 17 maggio con l’anticipo Fiorentina-Napoli 2-2.

Sabato 18 maggio grande abbraccio dei tifosi azzurri che hanno aspettato al Castellani la squadra con Davide Nicola con cori, applausi e bandiere per dare la carica prima della partenza per Udine.

Saranno oltre un migliaio i tifosi dell’Empoli a Udine.

Fabio Cannavaro : “Chi fa sport sa che deve vincere, non mi sfiora minimamente l’idea che i miei giocatori possano andare in campo e perdere. Non penso a cosa verrà dopo, dobbiamo concentrarci sull’Empoli e pensare a fare bene le nostre cose. Solo così possiamo raggiungere il nostro obiettivo, se pensi a ciò che hai intorno iniziano a venirti dubbi, paura, e quella non ti fa essere lucido. Dobbiamo usare la testa, andremo a giocare contro una squadra che per ambizione e cattiveria è nostra pari . Hanno un allenatore abituato a questo tipo di partite, hanno sicuramente tutto ciò di cui necessitano per mettere in difficoltà l’avversario se questo non gioca bene”.

Poi Cannavaro: “È una semifinale, diciamo così: se fai bene arrivi all’ultimo atto, altrimenti vai a lottare per il terzo posto. Loro sanno che vincendo domenica la situazione sarebbe definita, ma affronteremo una squadra con caratteristiche importanti, abituata a un certo tipo di calcio. Se subentrasse il nervosismo per lo 0-0 non mi piacerebbe, le partite si possono vincere anche al 95’, in questo genere di gare vince chi sbaglia meno e si va sul particolare. Nessuno va in campo per pareggiare o per perdere, lo sport ci insegna che dobbiamo fare il massimo per ottenere un risultato importante. Sono esigente non perché i miei giocatori debbano vincere, ma perché devono andare in campo con la voglia di farlo, mantenendo il possesso e avendo così più occasioni”.