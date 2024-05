FIRENZE – Ex Gkn in piazza a Firenze, oltre tremila persone in corteo.

Ex Gkn in piazza a Firenze, oltre tremila persone in corteo sabato 18 maggio pomeriggio a Firenze. Manifestazione organizzata dal Collettivo di fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio partita da via Mariti, luogo della strage sul lavoro costata la vita a cinque operai lo scorso 16 febbraio.

Corteo diretto in via di Novoli per la chiusura della manifestazione con un presidio di fronte ai palazzi degli uffici della Regione Toscana.

Oggetto dell’iniziativa di sabato 18 maggio è la proposta di legge regionale per la nascita di consorzi industriali, che secondo la Rsu potrebbe rappresentare una soluzione per lo stabilimento di Campi Bisenzio.

Alla manifestazione partecipano anche i candidati sindaco di Firenze Sara Funaro, Pd, Cecilia Del Re, Firenze Democratica, Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune, Lorenzo Masi, M5S, oltre al presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, e al consigliere per le crisi aziendali del presidente della Regione Toscana, Valerio Fabiani.

Per la Cgil, presente il segretario Cgil Toscana Rossano Rossi.

Dario Salvetti, Rsu: “Il Consiglio regionale non ci ha ancora detto la cosa più semplice: se la discutono e quando la discutono questa legge, e se non la discutono perché non la discutono”.

Cgil Toscana: “Una battaglia e una lotta per la sicurezza e la dignità del lavoro, contro la deindustrializzazione della Toscana, per forme cooperativistiche di gestione dell’impresa. Sarà per noi anche una occasione per far conoscere le ragioni e gli obiettivi della campagna referendaria che abbiamo lanciato (contro il Jobs Act per un lavoro dignitoso, stabile, sicuro) e per raccogliere le firme a sostegno”.

La Cgil di Firenze e la Fiom: “Quella dei lavoratori ex Gkn, in presidio da quasi 3 anni e senza stipendio da 5 mesi, è una lotta di tutti contro la deindustrializzazione del territorio e per la dignità e i diritti di ciascuno.