Sulle spiagge di Livorno un’estate all’insegna dell’ambiente

LIVORNO – Il Comune di Livorno, in collaborazione con Aamps/Retiambiente, lancia una nuova campagna estiva che porta l’educazione ambientale direttamente negli stabilimenti balneari. Da luglio a fine agosto, le spiagge diventano teatro di un’iniziativa concreta pensata per sensibilizzare migliaia di cittadini e turisti sulla corretta gestione dei rifiuti, sia domestici sia generati lungo la costa, promuovendo l’importanza della raccolta differenziata anche in vacanza.

Presentata ufficialmente il 10 luglio, l’iniziativa coinvolgerà attivamente bagnanti e gestori attraverso una serie di info point itineranti. Gli operatori di Aamps/Retiambiente saranno presenti all’ingresso degli stabilimenti, pronti a fornire consigli utili e a raccogliere eventuali segnalazioni da trasmettere ai servizi competenti. Questo contatto diretto garantirà un monitoraggio più efficace delle criticità e un intervento tempestivo per migliorare la pulizia delle spiagge.

“Gioca Pulito”: la sostenibilità diventa un gioco da spiaggia

Cuore pulsante del progetto sarà Gioca Pulito, un format ludico ed educativo pensato per coinvolgere persone di tutte le età. Attraverso semplici quiz e indovinelli a tema ambientale, i partecipanti potranno apprendere in modo divertente i principi della raccolta differenziata e il valore di ogni piccolo gesto per la salute del pianeta.

Chi partecipa riceverà un gadget utile e simbolico: una shopper in cotone con grafica a cruciverba, insieme al pieghevole Dove lo butto?, una guida pratica per il corretto smaltimento dei rifiuti. Verranno inoltre distribuite informazioni preziose per contrastare la proliferazione delle zanzare, una problematica molto sentita durante i mesi estivi. L’obiettivo è fornire strumenti chiari, semplici e subito utilizzabili per promuovere comportamenti sostenibili, sia in spiaggia che a casa.

Coinvolti anche i gestori: un’alleanza per la cura del litorale

Questa campagna non si limita a informare i bagnanti: coinvolge attivamente anche i gestori degli stabilimenti, veri alleati nella diffusione delle buone pratiche. Verrà avviato un monitoraggio congiunto della qualità della raccolta rifiuti all’interno delle strutture, così da individuare aree di miglioramento e costruire un percorso condiviso verso una gestione più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

I gestori diventeranno così ambasciatori del progetto, facilitando la comunicazione con i clienti e rafforzando l’efficacia del messaggio ecologico. Una sinergia virtuosa, capace di generare benefici concreti per tutto il litorale.

Quando e dove trovare gli info point

Gli info point saranno attivi nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,30, secondo un calendario ben strutturato che prevede tappe in diversi stabilimenti livornesi, garantendo una presenza capillare su tutto il litorale. La loro collocazione strategica e la visibilità degli operatori contribuiranno a raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e visitatori.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della città per una gestione moderna e consapevole dei rifiuti, e rappresenta un esempio concreto di come sia possibile unire divulgazione, partecipazione e sostenibilità. Il messaggio è chiaro: anche sotto l’ombrellone, ogni gesto conta. Partecipare significa contribuire, con semplicità, a rendere le spiagge più pulite e il futuro più verde.