Pisa: nasce il numero unico 050.7062 per semplificare l’accesso ai servizi comunali

PISA – Una svolta importante verso una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente arriva da Pisa, dove il Comune ha ufficializzato l’attivazione del nuovo Numero Unico 050.7062. Si tratta di un centralino e contact center unificato, pensato per rendere più immediato il dialogo tra cittadini, amministrazione e società partecipate, rispondendo con maggiore rapidità e precisione alle esigenze quotidiane degli utenti. Il servizio ingloba e potenzia i precedenti centralini comunali, estendendo la sua portata anche ai servizi offerti dalle partecipate, senza però eliminare gli altri canali informativi esistenti.

Il lancio del nuovo strumento è stato annunciato dal sindaco di Pisa, Michele Conti, insieme ai rappresentanti delle società coinvolte nel progetto: Sepi, Pisamo, Patrimonio Pisa, Farmacie Comunali Pisa e Port Authority Pisa. La gestione operativa è affidata proprio a Sepi, società in house del Comune, garantendo così un controllo diretto e una maggiore sinergia tra uffici e operatori.

Una PA più vicina e più semplice: il cittadino al centro

Durante la presentazione, il sindaco Conti ha sottolineato come questo nuovo servizio rappresenti un passo concreto verso una pubblica amministrazione più accessibile: «Con il Numero Unico – ha dichiarato – vogliamo semplificare la vita ai cittadini. Bastano pochi secondi e una sola telefonata per ottenere informazioni su tasse, permessi, servizi comunali e delle partecipate, superando la confusione su quale ufficio contattare».

Il sindaco ha evidenziato anche il doppio vantaggio di questa innovazione: da un lato, una migliore qualità del servizio e tempi di risposta ridotti, dall’altro una razionalizzazione delle risorse interne, in grado di ottimizzare i costi e aumentare l’efficienza generale. L’obiettivo finale è chiaro: abbattere la burocrazia e costruire un rapporto più diretto tra istituzioni e cittadini.

Come funziona il nuovo servizio e cosa offre

Il Numero Unico è attivo dal lunedì al venerdì, in orario continuato dalle 9 alle 13,15 e dalle 14,15 alle 17. Al di fuori di questi orari, è sempre disponibile un sistema di risposta vocale automatica (IVR) attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che permette comunque di orientarsi tra i servizi.

Al momento della chiamata, l’utente è accolto da un messaggio di benvenuto registrato, che lo guida nella scelta del servizio richiesto. In base all’opzione selezionata, la telefonata viene gestita da un operatore qualificato, con una formazione specifica sui servizi del Comune e delle società partecipate, pronto a fornire risposte precise e affidabili.

Il sistema è strutturato per gestire anche le richieste più complesse, attraverso quattro modalità operative. In alcuni casi la chiamata viene trasferita direttamente all’ufficio competente, in altri è l’operatore stesso a consultarsi in tempo reale con l’ufficio per fornire subito una risposta. Quando necessario, il cittadino può essere richiamato entro 24 ore oppure ricevere un riscontro via email, garantendo una presa in carico completa di ogni domanda, anche fuori orario o nei casi più articolati.

Se i tempi di attesa dovessero superare i limiti prestabiliti, il cittadino può lasciare un messaggio vocale, indicando la natura della richiesta. Anche in questi casi, la risposta arriverà entro 24 ore nei giorni feriali, assicurando che nessuna segnalazione venga trascurata.

Un numero, molte risposte: la digitalizzazione al servizio della comunità

Con l’attivazione del Numero Unico 050.7062, Pisa compie un passo deciso verso una gestione più integrata e trasparente dei rapporti con i cittadini, rendendo più semplice e diretto l’accesso ai principali servizi pubblici. L’iniziativa segna un ulteriore slancio nella trasformazione digitale della città e rappresenta un esempio concreto di innovazione applicata al bene comune.

Questo nuovo strumento non solo rafforza il legame tra istituzioni e cittadini, ma diventa anche un simbolo dell’impegno del Comune nel costruire un’amministrazione più smart, accessibile e orientata all’ascolto.