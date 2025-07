Lascia la provincia di Arezzo il questore Di Lorenzo: il saluto del prefetto

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Questa mattina (11 luglio) il prefetto Clemente di Nuzzo, alla presenza dei dirigenti dell’ufficio, ha ricevuto il questore, Maria Luisa Di Lorenzo, in occasione del suo prossimo congedo dalla provincia di Arezzo.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare un focus sul percorso condiviso fino ad oggi in provincia. Un’esperienza professionale al servizio di un territorio operoso, pieno di storia e di cultura, contraddistinta sempre da una stretta collaborazione basata sul dialogo ed il rispetto reciproco.

In particolare, il prefetto ha sottolineato i positivi risultati conseguiti attraverso un’accurata ed efficace azione di coordinamento nella prevenzione e nel contrasto di furti e rapine in danno del distretto orafo, dei reati ed illeciti nell’ambito della sicurezza urbana e nel contrasto allo spaccio di stupefacenti.

È stato fatto un grande lavoro di squadra nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha rimarcato il Prefetto – che ha visto il questore Di Lorenzo svolgere le sue funzioni di coordinamento operativo sempre con alta professionalità e massimo impegno e dedizione, senza mai prescindere da passione e coerenza, per garantire le condizioni di migliore sicurezza in città ed in provincia, a salvaguardia delle libertà costituzionali.

L’incontro è terminato con sentite espressioni di stima e con sinceri auguri – da parte del Prefetto – di tante soddisfazioni personali nel riappropriarsi di nuovi spazi di vita dopo tanti anni di incessante impegno al servizio dello Stato e dei cittadini.