FIGLINE E INCISA VALDARNO – Perseguita ex moglie, maltrattamenti e minacce. Arrestato.

Perseguita ex moglie, i Carabinieri della Stazione di Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, hanno arrestato in flagranza un uomo di 58 anni, cittadino albanese, accusato del reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie.

Già lo scorso marzo la donna si era recata al vicino Comando Stazione Carabinieri di Incisa per raccontare tutto ciò che aveva subito, negli anni di convivenza con il marito.

Le continue vessazioni e gli atteggiamenti aggressivi hanno perciò convinto la donna a scegliere la strada della denuncia per maltrattamenti in famiglia, prima, e poi di avviare la separazione nei confronti del marito.

L’uomo non ha comunque mai accettato né tollerato la decisione, iniziando a minacciare e perseguitare la donna, con messaggi e telefonate.

L’uomo è stato nuovamente denunciato, questa volta per atti persecutori.

A far scattare l’arresto è stata l’intrusione dell’uomo lunedì scorso nell’abitazione della ex moglie che in quel momento non era in casa.

Dopo essersi introdotto furtivamente, illustrano i carabinieri, non essendo più in possesso delle chiavi, ha iniziato a distruggere mobili e porte a martellate.

La furia dell’uomo è stata immediatamente interrotta dalla pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Incisa Valdarno che monitoravano l’abitazione “soprattutto dopo le ultime dichiarazioni fatte dalla donna, costretta a vivere in un perenne stato di ansia e di timore per lei e i suoi figli”.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di atti persecutori e, dopo la convalida del gip, per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.