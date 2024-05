Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Stefano Bandecchi: “Diventeremo partito maggioranza assoluta”

Stefano Bandecchi, livornese, sindaco di Terni, coordinatore nazionale Alternativa Popolare, ospite della redazione del Corriere Toscano.

Bandecchi al via delle Europee 2024 dopo l’ok della Cassazione anche per Circoscrizione Centro, comprendente anche la Toscana, al voto 8 e 9 giugno. E per Nord Ovest e Nord Est, oltre che per Sud.

Con Costanza Vaccaro, candidata sindaca con AP a Livorno alle amministrative 8 e 9 giugno. E con Viviana Altamura, assessore al welfare comune di Terni. Su iniziativa di Altamura la giunta di Terni ha approvato il lavoro di cittadinanza, “progetto sperimentale rivolto a fasce deboli dai 25 ai 65 anni. Replicabile in tutta Italia”

Un Bandecchi dunque al via alle Europee 2024 al voto 8 e 9 giugno. Con un obiettivo che guarda oltre e arriva alle elezioni politiche 2027. Europee dunque punto di partenza.

Bandecchi: “La nostra vera partenza sarà il 10 giugno quando riusciremo a fare una politica nazionale per diventare partito di maggioranza assoluta tra tre anni e sei mesi. Nelle mie idee oggi non ci stanno alleanze. L’unica alleanza che vedo forse possibile è con Marco Rizzo. Uomo totalmente differente da me. Ha militato nella sinistra forse più forte ma come me ha fatto un cammino che arrivo da destra più estrema ma mi sono reso conto che bisogna trovare un equilibrio centrista. Noi andiamo alle elezioni europee grazie alla nostra appartenenza a Ppe. Noi siamo tra fondatori PPe. Noi rappresentiamo in Italia Ppe. I cittadini con orientamento centrista potranno scegliere tra un guerriero di centro e la stessa zuppa. Ho tre anni e 6 mesi per farlo capire “.

Spiega Bandecchi: “Berlusconi fu fortunato come politico. Entrò in un momento storico in cui c’era una mancanza di offerta. Oggi l’offerta c’è in modo globale. Ho sentito l’esigenza di entrare in politica dieci mesi fa quando mi sono reso conto che alcune cose non tornavano”.

“Ci siamo accorti che destra e sinistra avevano una similitudine. La politica ha demandato possibilità di guida della nazione a magistratura e dirigenti statali. La politica si è esautorata da sola. Per questo destra e sinistra di somigliano. Tangentopoli ha portato la fine della politica in Italia. Stefano Bandecchi vuole ricominciare la politica in Italia. Come si inizia? Partendo da Omero e l’Odissea. AP vuol fare una rivoluzione pacifica che però ripristina le cose. Chi non capisce nulla sta da una parte, chi capisce sta dall’altra. Come dice la Costituzione, nel mondo la nostra uguaglianza è data dalle nostre disuguaglianze. La politica deve riprendere in mano il potere della politica. Come politici non dobbiamo essere sottomessi alla magistratura. Come politici dobbiamo dare disposizioni ai dirigenti”.

Prosegue: “Ho dimostrato diventando sindaco di Terni che si potevano battere sia destra, sia sinistra, senza schemi. In me sta un uomo di destra e di sinistra. In me sta un uomo liberale e socialdemocratico.

Con le Europee abbiamo sancito che Ap torna finalmente ad essere un partito nazionale. Quindi la nostra vera partenza è il 10 giugno”

Poi il leader di AP: “A chiacchiere ci sono molte persone in politica che tentano di risolvere i nostri problemi. Però a chiacchiere. Io sono un imprenditore, vengo dalla risoluzione dei problemi. Sono un uomo nato povero. Ho dovuto lavorare tutta la vita per mettere insieme pranzo e cena. A fine mese pago 2.500 stipendi. Dunque sono un uomo pratico”.

Noi andiamo in Europa per la nostra appartenenza a Ppe. Noi siamo tra i fondatori del Ppe. Oggi rappresentiamo in Italia il Ppe come Forza Italia e Udc. Molti cittadini che votano M5S e oggi votano per destra e molti che votano a sinistra alla fine entreranno in Ppe. Perché noi abbiamo l’equilibrio giusto”.

La Schlein, Meloni, Tajani, lo sapete che non andranno alle Europee? Bandecchi andrà in Europa. Alle Europee Forza Italia e Alternativa Popolare andranno nello stessa cesta del PPE. PD andrà coi Socialisti, FdI con i Conservatori: in Europa non ci sono i partiti italiani ma famiglie europee. Se i livornesi, i toscani, vogliono cambiare qualcosa, il voto si deve dare ad Alternativa Popolare. Perché c’è Stefano Bandecchi che ci va in Europa. Con fatica ma ci va. Purtroppo ci sono troppi ex disoccupati in politica. Schlein, Meloni, Tajani guadagnano solo quello che arriva dalla politica. I cittadini toscani si devono svegliare. Non dovete votare a destra e sinistra. Ma l’unico liberale di sinistra e di destra che c’è in Italia cioè Stefano Bandecchi”.

“Io sono un uomo del popolo, partito da Shangai, Livorno, poi Collesalvetti, Firenze, Beirut, Roma. Adesso sono qua, a fare il politico, ma dopo aver pagato 2500 stipendi, con un indotto di 7/8000 persone”.

Video di Cinzia Gorla