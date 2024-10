Prorogata allerta arancione in Toscana. Scuole chiuse Prorogata allerta arancione in Toscana, nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Giornata in cui è in vigoreallerta meteo arancione in buona parte della Toscana. Prorogata l’allerta arancione fino alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre. Forti temporali. Rischio idrogeologico. Rischio idraulico Scuole chiuse in molti Comuni. Scuole chiuse a Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo Piombino, Orbetello, Suvereto, a Grosseto chiuse le scuole superiori, Massa Marittima, Magliano in Toscana, Guardistallo, Follonica, Monte Argentario, Manciano, Capalbio, Montecatini Val di Cecina

Aggiornamento di Eugenio Giani nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre: “Nelle prossime ore ancora precipitazioni, in particolare sulle zone interne e centro-meridionali.La linea temporalesca sull’Argentario si sta spostando verso est. Non sono segnalate criticità nel bacino del fiume Albegna. Dalla tarda serata previsto un peggioramento a partire dalla costa della Toscana in estensione alle zone interne con temporali anche di forte intensità”.

Tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato il codice arancione fino alla mezzanotte di domani, venerdì 25 ottobre, sulle zone occidentali della Toscana, con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese. Codice arancione in gran parte costa toscana e in Arcipelago. Codice giallo per il resto della regione.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Allerta arancione estesa dalla nostra sala operativa regionale per rischio idrogeologico e temporali forti anche a tutta la giornata di domani venerdì 25 ottobre, allerta gialla sul resto della regione.