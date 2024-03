Getting your Trinity Audio player ready...

Strage a Mosca, allerta luoghi sensibili anche in Toscana.

Strage a Mosca, disposto dal Viminale un ulteriore innalzamento delle misure di sicurezza nei luoghi sensibili, in seguito all’attentato avvenuto al Crocus City Hall Mosca.

Attentato che sta contando 143 vittime, ci sono anche bambini. Oltre un centinaio i feriti.

Vicepremier Tajani, ministro Esteri: “Non abbiamo notizia di italiani coinvolti. Fin da 8 marzo avevamo invitato gli italiani a rinviare viaggi in Russia e a non partecipare a eventi con molta gente”

Particolare attenzione in Italia viene dedicata a luoghi di preghiera, in particolare sinagoghe, ambasciate e hub principali dei trasporti come stazioni e aeroporti.

Lunedì 25 marzo al Viminale, ministro Piantedosi, riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata ad una analisi della situazione dopo l’attentato terroristico a Mosca.

Ed allerta nei luoghi sensibili anche in Toscana. Sono numerosi i luoghi sensibili in Toscana. Con le città d’arte meta di turisti in primo piano. Da Firenze a Pisa e Siena. Con Livorno città con la più importante comunità ebraica in Toscana

Il presidente russo Vladimir Putin alla Nazione: “Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo“.

Poi Putini rende noto l’arresto di quattro responsabili della strage al Crocus City Hall,

I responsabili della strage al Crocus City Hall di Mosca hanno ucciso indiscriminatamente cittadini russi “come i nazisti”, ha sottolineato.

Putin ha poi detto che ci sono indicazioni che stavano cercando di entrare in Ucraina. Dai risultati parziali dell’inchiesta è emerso che dalla parte ucraina del confine era stata creata “una finestra” per permettere ai quattro attentatori del Crocus City Hall di Mosca di attraversare il confine, ha affermato Putin.

Il presidente russo ha annunciato “ulteriori misure antiterrorismo e antisabotaggio a Mosca e nella regione” omonima. “Dichiaro il 24 marzo giorno di lutto nazionale”, ha detto Putin. “Contiamo sull’interazione con tutti i Paesi che condividono sinceramente il nostro dolore e sono pronti a condividere gli sforzi per combattere il nemico comune, il terrorismo internazionale e tutte le sue manifestazioni”.