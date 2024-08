Temporali e grandine in Toscana, ma continua grande caldo.

La nuova allerta meteo con codice giallo’per il rischio di forti temporali è stata diffusa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale interesserà tutte le province della Toscana, con la sola esclusione delle zone costiere (ad esclusione della Lunigiana). L’instabilità atmosferica, con conseguente attenuazione dell’attuale alta pressione, sarà dovuta a infiltrazioni di aria fresca in quota. Sabato 3 agosto, a partire dalla tarda mattinata e primo pomeriggio sono attesi temporali sparsi, che partiranno dalle zone orientali della regione per poi spostarsi verso quelle occidentali. Possibili localmente eventi significativi, specialmente nelle zone interne e montuose. Possibilità di colpi di vento e grandinate.

Intanto a Firenze prosegue l’allerta ondata di calore con codice rosso.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, come evidenzia il ministero della Salute.