Un sabato con l’allerta arancione per maltempo nella zona nord della regione

FIRENZE – Un altro weekend da vivere con il naso all’insù. Emanata una nuova allerta meteo per tutta la Toscana. A partire dalla mattina di sabato 22 marzo e per tutto il corso della giornata in Toscana è prevista allerta per temporali forti, rischio idrogeologico e rischio idraulico del reticolo minore. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso l’avviso anche in considerazione delle criticità ancora presenti sul territorio colpito dall’evento meteorologico della settimana scorsa e distingue due gradi diversi: l’allerta sarà di colore arancio nella parte settentrionale della regione, in particolare lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve. Codice giallo nel resto della Regione. Nelle aree attigue ai fiumi Bisenzio ed Ombrone pistoiese, l’allerta gialla riguarderà anche il reticolo idraulico principale. Per il 21 marzo non risultano fenomeni da segnalare, ma a partire dalle prime ore della mattina di sabato 22 ci saranno piogge diffuse e possibilità di temporali, più intense sul Valdarno inferiore, lungo l’Ombrone pistoiese e il Bisenzio, sul Mugello, la Val di Sieve, la Romagna toscana e sui rilievi dell’Appennino settentrionale. Per quanto riguarda il vento sull’Arcipelago sono previste raffiche di Scirocco fino a 60-80 km/h, fenomeno che si ripeterà anche domani con raffiche di Scirocco fino a 50-60 km/h su costa meridionale e Arcipelago. Mare molto mosso sul settore meridionale. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. La sindaca di Firenze “È un arancione un po’ più ordinario” rispetto alla precedente ondata di maltempo, “con un’allerta arancione ‘normale’ non è prevista la chiusura delle scuole. Oggi faremo tutti gli incontri” con i sindaci dell’area metropolitana “per capire quali sono le misure da mettere in campo”. Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. “Abbiamo un territorio, non tanto a Firenze quanto nella Città metropolitana, che è ancora molto ferito e che ha bisogno di avere tutto il supporto necessario – ha aggiunto -. Faremo anche l’incontro con i sindaci e ci coordineremo con loro per monitorare e capire quali sono tutte le misure che dobbiamo mettere in campo anche per favorire il supporto ai comuni dell’area metropolitana”. I provvedimenti dei Comuni Empoli ha aperto il Centro Operativo Comunale sotto la direzione del responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della protezione civile locale. Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità. Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al numero 3356685863. Ci sarà un piano specifico per Ponzano e Corniola. La rottura di un tratto della sponda destra del rio dei Cappuccini e quella di un tratto del torrente Orme in zona Rems hanno portato a dei lavori da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la sistemazione quanto più celere possibile. L’allerta meteo arancione prevista dalle 7 di sabato 22 marzo per tutta la giornata impone, alla luce dell’arrivo ancora atteso del collaudo o della certificazione di fine lavori, la presenza di un piano di emergenza per due aree che potrebbero vedere allagamenti diffusi se le sistemazioni alle sponde non dovessero contenere l’acqua. Con l’approvazione del Piano, sono mobilitati vari enti: la protezione civile e gli enti di volontariato, il settore Lavori Pubblici, il Servizio sociale e casa, la polizia municipale, l’ufficio stampa. Ognuno di questi ha un ruolo ben definito nelle proprie competenze. Il piano è stato predisposto dalla protezione civile e individua un’area in cui si rischiano allagamenti, che comprende parte dell’abitato di Corniola e buona parte di quello di Ponzano, quest’ultima già interessata dall’alluvione del 14 marzo (in calce l’elenco delle vie interessate). Oltre a questa iniziale fase, sono previste fasi ulteriori di pre-allarme e di allarme nel caso in cui l’allerta meteo diramata peggiorasse nel corso dei prossimi giorni. Saranno attivati i canali di comunicazione in maniera crescente a seconda della dinamica di rischio. Al momento, assieme ai lavori del Consorzio di bonifica, sono stati approntati idrometri e pluviometri che saranno monitorati H24 per vedere il livello del rio e del torrente. Anche la viabilità di alcune strade potrà subire modifiche per la sicurezza della cittadinanza interessata. Dopo essere stata diramata l’allerta meteo colore arancione, ecco le specifiche del Piano di emergenza: a partire dalle 7 di domattina sarà attivato un presidio delle rotte arginali, l’allestimento di un centro di accoglienza e la comunicazione di pre-allarme mediante tutti i canali di comunicazione del Comune di Empoli. Sarà richiesta la presenza di un tecnico del Consorzio di Bonifica e un contributo tecnico al Genio Civile della Regione Toscana. Queste misure vanno a sommarsi assieme a quelle previste per l’allerta gialla, ossia il presidio degli idrometri e dei pluviometri attivato dalla mezzanotte di stasera con le squadre di volontariato. In tutto il territorio comunale vengono comunque mantenute le cautele relative all’allerta meteo in corso. Il Piano di Emergenza non è sostitutivo del Piano di Protezione Civile in vigore. A Prato al momento rimangono chiuse solamente le piste ciclabili e il Parco delle Cascine di Tavola (come da precedente ordinanza), mentre non sono stati presi ulteriori provvedimenti per eventuali chiusure che nel caso saranno comunicati in un secondo momento. Già rinviato il Capodanno dell’Annunciazione.

A Pisa, a causa delle avverse condizioni meteo previste il 22 marzo alcuni degli appuntamenti all’aperto previsti per il Capodanno Pisano sono stati rimandati con gli stessi orari e modalità al fine settimana successivo.

A Carrara a seguito dell’allerta codice arancione la sindaca di Carrara Serena Arrighi ha firmato una ordinanza in cui si dispone su tutto il territorio comunale dalle 7 alle 23.59 di sabato 22 marzo, e comunque fino al termine del codice di allerta arancione, la chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi pubblici cittadini, delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini e la sospensione del servizio educativo Verde Magico. Si raccomanda, inoltre, attenzione nel transitare in prossimità di zone alberate. Identica ordinanza sarà approntata anche a Massa. Il comitato provinciale ha

A Livorno è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri; la chiusura al pubblico del canile comunale. Si raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua. Per motivi precauzionali sarà chiuso il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione. Rimarrà percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall’incrocio con via delle Sorgenti fino al ponte sull’Ugione. La protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione.

A Calenzano con ordinanza del sindaco, in via precauzionale data l’allerta meteo arancio per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico e temporali, saranno chiusi i plessi didattici e scolastici di ogni ordine e grado; saranno chiusi i parchi e i giardini, i cimiteri e i musei comunali, gli impianti sportivi. Saranno sospese tutte le attività culturali, gli spettacoli, i mercati e le manifestazioni sportive al chiuso e all’aperto. Anche qui si raccomanda ai cittadini di evitare gli spostamenti non necessari, di non stare nei piani interrati e seminterrati, di non sostare nei pressi delle alberature e nei pressi degli argini dei corsi d’acqua, non sostare sui ponti.