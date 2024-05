Getting your Trinity Audio player ready...

Addio Franchino, morto il dj e vocalist che ha fatto ballare l’Italia.

Il re delle discoteche. Una vera e propria icona.

Franchino, 71 anni, all’anagrafe Francesco Principato, nato in Sicilia, si era trasferito da ragazzo in Toscana. Era conosciuto in tutta Italia e all’estero. Era ricoverato in ospedale da settimane.

L’annuncio è stato dato dalla famiglia via social: “Con immensa tristezza e profondo dolore, la famiglia e gli amici più stretti comunicano la scomparsa dell’amato Franchino, che si è spento oggi dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio. Fai buon viaggio Franco, resterai sempre nei nostri cuori. Vivere per vivere. I funerali si terranno in forma strettamente privata”.

Franchino era arrivato in Toscana quando i suoi genitori si trasferirono da Messina nell’Empolese. Aveva iniziato a lavorare come parrucchiere per signore a Firenze. Si era trasferito all’Isola d’Elba, dove aveva aperto un negozio di parrucchiere, la notte dj in discoteca.

Sono migliaia e migliaia i messaggi di cordoglio che via social salutano Franchino. Tantissime le persone che gli danno l’ultimo saluto