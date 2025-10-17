Concorso del ministero della cultura 2025: 2487 posti per diplomati e laureati

Getting your Trinity Audio player ready...

Sta per partire uno dei bandi pubblici più attesi dell’anno: il ministero della cultura (Mic) annuncia il concorso 2025 che mette a disposizione 2487 posti a tempo indeterminato per varie figure nei beni culturali.

Ruoli richiesti e numeri

Il concorso coprirà ruoli che vanno dall’assistenza alla vigilanza fino a posizioni tecniche e specialistiche.

Tra i profili previsti:

Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza

Assistenti tecnici

Bibliotecari

Architetti

Archivisti

Archeologi

L’offerta è stata incrementata rispetto alle premesse iniziali, per rispondere alla necessità di rafforzamento degli organici negli istituti, nei musei, negli archivi e nelle biblioteche in tutta Italia.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per i profili da assistente sarà sufficiente un diploma di scuola superiore.

Per quelli più specialistici basati su competenze tecniche o intellettuali (es. architetti, bibliotecari, archivisti) sarà richiesta una laurea coerente con il profilo del bando.

Oltre ai requisiti di base (cittadinanza, idoneità, assenza di provvedimenti ostativi), i candidati dovranno dotarsi di Spid attivo e possedere indirizzo Pec per le comunicazioni ufficiali.

Il bando conterrà i dettagli sui quiz, le prove (eventualmente digitali e orali) e i titoli valutabili: le materie d’esame includeranno lingua inglese, competenze digitali e discipline specifiche relative al profilo scelto.

Quando uscirà il bando e come prepararsi

La pubblicazione del bando è imminente

: la attesa è che venga resa ufficiale entro poche settimane sul portale inPA e sui siti istituzionali del Ministero della Cultura.

Chi è interessato dovrebbe già iniziare a prepararsi: studiare le materie indicate, reperire manuali aggiornati e controllare costantemente le notifiche ufficiali.

Questo concorso rappresenta una chance concreta per stabilità lavorativa nel settore culturale, spesso strategico per territori ricchi di storia e arte. Con quasi 2500 posizioni nazionali aperte anche a diplomati, si apre una porta a chi aspira a valorizzare il patrimonio culturale italiano da una posizione di servizio pubblico.