Ponte dell’Immacolata in Toscana 2025, mete ed eventi per il weekend lungo

FIRENZE – Il Ponte dell’Immacolata in Toscana nel 2025 offrirà tre giorni pieni – dal 6 all’8 dicembre – che daranno ufficialmente il via alla stagione invernale. È uno dei fine settimana più attesi per chi ama i mercatini natalizi, i borghi illuminati, le prime sciate, le terme all’aperto e gli eventi dedicati a famiglie e bambini.

Mercatini di Natale in Toscana 2025: date, piazze, cosa trovare

I mercatini natalizi rappresentano uno dei motivi principali per cui migliaia di persone scelgono la Toscana per il weekend dell’Immacolata.

Ad Arezzo, il Villaggio Tirolese – attivo dal 15 novembre al 6 gennaio – non è solo un mercatino, ma un vero allestimento di atmosfera mitteleuropea: casette in legno, oggetti di artigianato, sculture in legno tirolesi, prodotti altoatesini, vin brulé e street food alpino. Piazza Grande diventa una scenografia perfetta, con musica, installazioni luminose e il grande albero che si accende proprio a inizio dicembre. Al Prato, la Casa di Babbo Natale offre laboratori, attività interattive, incontri con gli elfi e aree gioco riscaldate.

A Montepulciano, il mercatino si sviluppa nella Fortezza medievale e in tutto il centro storico. Dal 16 novembre al 6 gennaio, il percorso guida il visitatore fino al Castello di Babbo Natale, un allestimento teatrale con stanze tematizzate, sala della posta, troni, presepi e animazioni itineranti. Il weekend del 6–8 dicembre è considerato “di punta”, con orari ampliati e attrazioni attive tutto il giorno.

A Firenze, il mercatino tedesco di Santa Croce, aperto dal 22 novembre al 20 dicembre, propone un’esperienza più internazionale: stand da Germania, Austria, Francia e Nord Europa con decorazioni artigianali, candele, dolci speziati, brezel, wurstel, strudel, e piccole botteghe dedicate al Natale tradizionale. La piazza storica, circondata da palazzi e dalla Basilica, è una delle location più fotografiche della città.

In Versilia, Pietrasanta alterna mercatini, mostre, installazioni luminose e sculture artistiche dal 30 novembre al 6 gennaio, trasformando il centro in un museo a cielo aperto.

Molti piccoli comuni toscani organizzano mercatini tematici solo durante il ponte, come San Giovanni Valdarno, Empoli, Castiglion Fiorentino, Cortona, San Miniato e San Gimignano, aggiungendo bancarelle, cori natalizi e iniziative serali.

I borghi della Toscana in inverno acquistano un’atmosfera particolare: meno affollati, illuminati, più silenziosi e ricchi di iniziative pensate proprio per il periodo natalizio.

In Valtiberina, Anghiari accende ufficialmente le luci il 7 dicembre, con musica, degustazioni e visite guidate ai camminamenti delle mura. Il borgo, già di per sé scenografico, diventa un percorso luminoso arricchito da addobbi tradizionali. A pochi chilometri, Sansepolcro inaugura Natale al Borgo il 6 dicembre, con spettacoli di arte di strada, piccoli mercati artigianali nelle piazze rinascimentali e aperture straordinarie dei musei cittadini.

In Val d’Orcia, Bagno Vignoni dà il via alle iniziative il 6 dicembre con l’accensione dell’albero nella grande piazza d’acqua: vedere le luci riflesse nella vasca termale storica è uno degli spettacoli più suggestivi del periodo. Pienza propone presepi artistici, mostre di artigianato e degustazioni di pecorini e vini locali. A Montalcino, cantine e osterie organizzano percorsi dedicati ai vini invernali e passeggiate tra i vicoli medievali.

Nella Maremma del Tufo, Pitigliano e Sorano aprono presepi sotterranei, cantine ipogee e sculture di luce dal 5 dicembre. Questi borghi, costruiti nel tufo e circondati da gole naturali, sono tra le mete più amate in inverno per la loro particolare conformazione e per la possibilità di camminare tra vicoli rupestri illuminati.

Terme in Toscana aperte nel ponte dell’Immacolata: orari, mete e consigli

Il weekend dell’Immacolata è uno dei momenti migliori per godersi le terme toscane, soprattutto quelle naturali.

Le Terme di Saturnia saranno aperte con orario continuato dal 6 all’8 dicembre: l’acqua calda a 37°C delle celebri piscine naturali crea contrasti spettacolari con le temperature esterne, soprattutto nelle prime ore del mattino.

A Rapolano Terme, sia le Terme di San Giovanni sia l’Antica Querciolaia offriranno aperture serali fino a mezzanotte nelle giornate del 6 e 7 dicembre, con pacchetti benessere dedicati al ponte.

In Val d’Orcia, Bagno Vignoni rimane uno dei luoghi più ricercati. Anche se la vasca monumentale non è balneabile, le strutture intorno – hotel, spa e piscine termali – saranno aperte e attive durante tutto il ponte.

Neve Toscana dicembre 2025: quando aprono Abetone e Amiata

Il ponte dell’Immacolata coincide con l’apertura ufficiale della stagione sciistica toscana.

All’Abetone, le piste aprono tradizionalmente tra il 5 e il 7 dicembre, e anche nel 2025 la data prevista rientra in questo periodo. Le aree più frequentate saranno la Selletta, il Pulicchio, il Monte Gomito e la Riva, con piste blu e rosse già solitamente operative. Ottime opportunità anche per scuole sci, snowboard e attività per i bambini.

Sul Monte Amiata, l’apertura è programmata per il 7 dicembre. La località è ideale per chi cerca ciaspolate tra faggete, percorsi panoramici e rifugi di montagna. Durante il ponte vengono spesso organizzate uscite guidate e attività naturalistiche.

Musei aperti l’8 dicembre in Toscana: dove andare e cosa vedere

Il ponte è anche un’ottima occasione per dedicarsi alla cultura.

A Firenze, gli Uffizi saranno aperti il 6 e il 7 dicembre, mentre la Galleria dell’Accademia aprirà anche il giorno dell’Immacolata, con prenotazioni consigliate.

A Pisa, il Museo delle Navi Antiche accoglierà i visitatori dal 6 all’8 dicembre con visite guidate tematiche dedicate al Natale.

A Siena, Duomo, cripta, museo e Museo Civico apriranno per tutto il fine settimana, offrendo un percorso completo tra arte medievale e rinascimentale.

Eventi per famiglie nel Ponte dell’Immacolata 2025: luci, spettacoli e villaggi natalizi

Le attività dedicate ai più piccoli sono distribuite in ogni provincia.

A Firenze, l’accensione delle luminarie del centro è prevista il 6 dicembre, con eventi musicali, letture, attività nei musei e spettacoli serali.

Ad Arezzo, la Casa di Babbo Natale sarà aperta per tutto il ponte con incontri, laboratori e consegna delle letterine.

A Lucca, il Villaggio di Natale aprirà dal 30 novembre, con giostre, aree gioco e spettacoli in piazza Napoleone.

A Chianciano Terme, il Paese di Babbo Natale – attivo dal 23 novembre al 6 gennaio – proporrà percorsi tematici, scenografie luminose e attività immersive.

A Grosseto, l’albero di Piazza Dante si accenderà il 7 dicembre, dando il via a concerti, sfilate e bancarelle.

Tra Pisa e Livorno, i lungomare e i centri cittadini saranno animati da trenini turistici, mercatini, street band e percorsi di luminarie che restano accesi fino all’Epifania.