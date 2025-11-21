Sagre in Toscana: tra olio, tartufi e piatti della tradizione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Siamo ormai agli sgoccioli di novembre e, come da tradizione, le sagre in Toscana entrano nel vivo con gli ultimi appuntamenti prima di lasciare spazio agli eventi di dicembre. In questo periodo dell’anno l’intera regione celebra un patrimonio culturale radicato da secoli: feste dell’olio, mercatini del tartufo e iniziative enogastronomiche che uniscono convivialità e valorizzazione dei prodotti locali.

L’autunno toscano è infatti segnato dalla raccolta delle olive, dalle prime spremiture, dal vino novello e dai piatti che raccontano la vita dei borghi.

Nel territorio fiorentino gli eventi sono numerosi. A Fiesole prosegue fino al 23 novembre la Sagra del Tortello, mentre a Impruneta il Circolo Sms Mezzomonte richiama visitatori con la Sagra della Fettunta. A Scarperia, nel Mugello, si svolge uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Sagra del Tortello, Polenta e Cinghiale, ospitata al campo sportivo Le Cortine. L’evento prosegue nei weekend del 22-23 e del 29 novembre, per poi tornare nelle prime date di dicembre, con un menu che spazia dai tortelli fatti a mano ai funghi porcini, dalla polenta alla carne alla brace, fino al tradizionale cinghiale in umido.

Molto ricco anche il calendario delle feste dell’olio, protagoniste assolute delle sagre in Toscana. A Calenzano continua Ce l’ho con l’Olio, giunta alla sua 34ª edizione, mentre a Montespertoli il fine settimana ospita Olea Project, rassegna dedicata all’olio extravergine locale.

L’olio nuovo è celebrato anche nel resto della regione: a San Vincenzo va in scena Oleum – L’Olio del Mare, mentre a Cortona, nella frazione di Mercatale, la Castagnata & Olio Nuovo propone degustazioni e la premiazione del miglior olio del 2025.

Altri eventi completano il quadro: a Suvereto, domenica (23 novembre), torna il Pasta Show; a Valdottavo, frazione di Borgo a Mozzano, la Mondinata in Piazza offre necci, mondine, vin brulé e animazione per tutte le età.