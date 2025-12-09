Turismo enogastronomico, trionfo Toscana: regione, capoluogo e piatti nella top 20 globale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La conferma è arrivata, ed è di quelle che pesano. La Toscana si attesta definitivamente come epicentro della gastronomia internazionale. A certificarlo sono i nuovi TasteAtlas Awards, che hanno disegnato una mappa del gusto globale dominata dal tricolore.

La classifica delle 100 Best Food Cities regala un risultato storico. Le prime quattro posizioni al mondo sono occupate esclusivamente da città italiane. Il podio vede Napoli e Milano appaiate in vetta (punteggio 4.99), seguite da Bologna (4.98). Subito dopo, al quarto posto, c’è Firenze (4.89). Il capoluogo toscano ha compiuto un’impresa notevole. Con la sua offerta culinaria si è messo alle spalle giganti assoluti come Parigi (7°), Roma (9°), New York (19°) e Tokyo (26°). Un riconoscimento che premia un mix unico: l’armonia tra l’alta ristorazione e lo street food di qualità, dal lampredotto alla schiacciata.

Incrociando le diverse classifiche di TasteAtlas, la performance toscana appare impressionante per costanza e qualità. Nessun altro territorio vanta una presenza così capillare in tutte le categorie. Se Firenze è la quarta città al mondo, la Toscana si piazza al settimo posto assoluto tra le regioni del pianeta per la qualità del cibo.

Fondamentale il traino dei piatti iconici. Due specialità locali sono entrate di prepotenza nella top 20 dei migliori piatti mondiali: le pappardelle al cinghiale (decima) e la bistecca alla Fiorentina (18esima).

C’è un legame evidente tra il successo della città e quello della sua ‘regina’, la bistecca. I due brand si rafforzano a vicenda, creando un volano turistico formidabile. La Toscana si conferma così una destinazione totale. Che si scelga una trattoria in centro a Firenze o un agriturismo nel Chianti, la qualità è certificata. L’Italia domina le città, ma la Toscana vince per solidità trasversale, unendo l’appeal urbano alla forza della sua tradizione rurale.