Cucina italiana patrimonio dell’umanità, la spinta per la Toscana: “Avanti con la promozione dei territori”

La cucina italiana entra ufficialmente nella storia. L’Unesco ha iscritto la nostra tradizione gastronomica nella lista del Patrimonio culturale immateriale. Un traguardo storico che va ben oltre la semplice etichetta. È la consacrazione di secoli di saperi, gesti e relazioni che definiscono l’anima di un Paese.

A commentare la notizia è Leonardo Marras, assessore regionale all’economia e al turismo. “È un riconoscimento che supera l’atto formale”, ha sottolineato. La cucina viene celebrata come linguaggio universale. Alla base ci sono la qualità delle materie prime, il rispetto delle stagioni e quella sapienza artigiana tramandata di generazione in generazione.

L’Unesco non ha premiato solo i piatti, ma le persone. Il riconoscimento valorizza un lavoro corale. È il successo di agricoltori, produttori e cuochi che ogni giorno costruiscono questa eccellenza. È la vittoria delle comunità locali.

Per la nostra regione, questo traguardo è un incentivo formidabile. La Toscana è pronta a rilanciare le proprie specificità. Lo strumento chiave resta Vetrina Toscana, progetto unico nel panorama nazionale portato avanti con Unioncamere e Fondazione Sistema Toscana. La strategia è chiara: fare rete. Mettere in connessione ristoranti, botteghe e produttori significa trasformare il cibo in cultura. Unire il gusto alla conoscenza del territorio è la via maestra per sostenere l’economia reale e le tradizioni locali.