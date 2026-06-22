Trasporti, in arrivo un bonus regionale per limitare i rincari degli abbonamenti

Dal primo agosto viaggiare sui mezzi pubblici in Toscana costerà di più, ma le istituzioni stanno mettendo a punto un sistema di rimborsi destinato ai pendolari abituali. La Regione, in accordo con le amministrazioni comunali e provinciali, sta studiando l’introduzione di un bonus per calmierare i rincari previsti per gli abbonamenti di autobus e tramvia, con validità pari o superiore al trimestre.

L’investimento stimato per questa misura oscilla tra i cinque e gli otto milioni di euro, con un contributo regionale garantito di base di cinque milioni. Le modalità operative e le quote di partecipazione economica degli enti locali saranno definite nel giro di una decina di giorni, al termine dei necessari approfondimenti di natura tecnico-legale. Il presidente Eugenio Giani ha spiegato la logica dell’iniziativa: “Intendiamo premiare gli utenti più fidelizzati”. Il rimborso non annullerà per intero i rincari, ma servirà a ridurne l’impatto economico. I criteri di accesso dipenderanno dalla natura dei fondi impiegati: se verranno utilizzate le risorse del Fondo sociale europeo, lo sconto sarà calcolato in base all’Isee, mentre con altri canali di finanziamento la platea potrebbe allargarsi a tutti i pendolari senza alcun vincolo di reddito.

La manovra si rende necessaria per attutire gli aumenti tariffari in vigore dal prossimo mese. Il biglietto urbano singolo passerà da 1,7 a 2 euro, registrando un incremento del 17 per cento. Per gli abbonamenti, invece, la crescita si attesterà intorno all’8 per cento: una variazione che comporterà una spesa aggiuntiva annuale di circa trenta euro per le tratte urbane e di quaranta euro per i percorsi extraurbani compresi tra i venti e i trenta chilometri. Giani ha tenuto a precisare che la revisione dei prezzi non è il frutto di una scelta politica della giunta, bensì un adeguamento all’inflazione stabilito dal contratto dodicennale con il gestore Autolinee Toscane, redatto originariamente nel 2013 e divenuto operativo solo nel 2021 a causa di una lunga serie di ricorsi.

Oltre al piano economico per gli abbonati, dal vertice tra gli enti territoriali è emersa la decisione di costituire un osservatorio regionale sul trasporto pubblico locale, al quale prenderanno parte i rappresentanti di Anci e Upi. La nuova struttura avrà il compito di vigilare sulla regolarità del servizio e sulle specifiche esigenze di ogni territorio. L’obiettivo è quello di monitorare le frequenze dei mezzi e le corse saltate, con la prontezza di applicare sanzioni dirette al concessionario in caso di disservizi.