Concorso giovani medici: oltre 300 domande per 18 posti.

Concorso giovani medici, 336 candidature per diciotto assunzioni a tempo indeterminato, in Toscana, negli ospedali periferici, di montagna e delle isole.

Diciotto posti, fuori dai grandi centri urbani, dove ai giovani medici che saranno assunti potranno essere riconosciuti incentivi economici e percorsi di carriera e di professionalizzazione mirata.

Successo per il bando sperimentale e unico in Italia curato da Estar, promosso dalla Regione Toscana “per dare una risposta al problema della bassa attrattività di alcuni presidi per via del territorio in cui si trovano. I diciotto posti riguardano tutte e tre le aziende sanitarie toscane e nelle prossime settimane alle candidate e candidati risultati idonei saranno comunicate le date delle prove di concorso”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Alla sanità toscana viene riconosciuta qualità ed eccellenza. Non vogliamo rinunciare alla sanità pubblica e universalistica: anzi, la vogliamo rafforzare. E questo concorso è un ulteriore investimento in tal senso. Una sanità pubblica che funziona e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini ha bisogno infatti di eccellenze e allo stesso tempo di servizi diffusi, in modo da garantire a tutti identiche opportunità di cura. Per farlo investiremo sulla sanità territoriale e nele case di comunità, ma abbiamo bisogno anche di medici negli ospedali lontani dai grandi centri o nelle isole“.

Simone Bezzini, assessore regionale diritto salute: “Il buon numero di domande di questo concorso è un primo segnale positivo rispetto all’andamento di questa sperimentazione che vuole andare incontro alle aspettative professionali dei giovani medici. Abbiamo voluto rispondere ad una criticità con un’innovazione, come da sempre facciamo in Toscana. Ci siamo dunque impegnati con determinazione per strutturare dei concorsi che valorizzassero i giovani professionisti che intendono lavorare nel sistema sanitario pubblico e offrire loro dei percorsi di carriera, partendo dagli ospedali delle aree periferiche, insulari e montane della Toscana. Siamo soddisfatti che ne sia stato compreso e apprezzato il fine”.

“Questi concorsi rappresentano anche una risposta ai bisogni di cura e assistenza delle persone che abitano lontano dai grandi centri urbani. Ne valuteremo l’efficacia e considereremo l’ipotesi di replicare questo modello in altri territori e in altre specialità”.

Il dettaglio delle candidature per ogni singolo posto di lavoro a bando:

Asl Toscana Nord Ovest

Isola d’Elba

1 posto in radiologia: 25 candidature

1 posto da igienista: 31 candidature

1 posto in geriatria: 6 candidature

1 posto in pediatria: 15 candidature

Valli etrusche

1 posto in cardiologia: 44 candidature

1 posto in nefrologia: 10 candidature

Valle del Serchio

1 posto in geriatria: 5 candidature

Lunigiana

1 posto da radiologo: 22 candidature

Volterra

1 posto in geriatria: 7 candidature

Asl Toscana Centro

Presidio ospedaliero della Valdinievole

1 posto in medicina d’urgenza: 9 candidature

Presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo

1 posto in ortopedia: 8 candidature

Asl Toscana Sud Est

Zone Distretto Casentino, Valtiberina e Val di Chiana aretina (e correlati stabilimenti ospedalieri zonali)

1 posto in igiene e medicina preventiva: 30 candidature

Stabilimento ospedaliero del Casentino e stabilimento della Val Tiberina (entrambi parte degli Ospedali riuniti dell’Aretino)

1 posto in medicina interna: 22 candidature

Presidio ospedaliero di Nottola

1 posto in ortopedia e Traumatologia: 11 candidature

1 posto in nefrologia e dialisi: 8 candidature

Zona Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana

1 posto in psichiatria: 31 candidature

Stabilimento ospedaliero di Massa Marittima e di Casteldelpiano (entrambi afferenti al presidio ospedaliero unico grossetano)

1 posto in radiodiagnostica: 25 candidature

Zona Colline dell’Albegna (e correlati stabilimenti ospedalieri di Orbetello e di Pitigliano)

1 posto in igiene e medicina preventiva: 27 candidature