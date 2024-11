Getting your Trinity Audio player ready...

Costa Etruschi punta su turismo outdoor: “Qualificare offerta”

Incrementare le attività turistiche outdoor. Potenziare il sistema di informazione e comunicazione turistica. Per la valorizzazione di una destinazione turistica le cui eccellenze in termini di patrimonio storico-naturalistico, enogastronomico e legato al benessere, ma anche di esperienze organizzate dagli operatori del ‘sistema turismo’, permettono di diversificare il tradizionale turismo balneare. Questi i due obiettivi su cui l’ambito turistico Costa degli Etruschi ha incentrato gli workshop che hanno chiuso il programma dei seminari del percorso del patentino dell’ospitalità, organizzato con il Centro Studi Turistici di Firenze. Un progetto rivolto ad operatori, amministratori, gestori uffici di accoglienza turistica e a tutti coloro che si occupano di accoglienza e di ospitalità turistica.

All’appuntamento, negli spazi della biblioteca comunale di Cecina, hanno preso parte un totale di 80 operatori.

Partendo dalla presentazione del progetto GT Costa Etrusca, è stato avviato un confronto sulle modalità per strutturare l’offerta cicloturistica e di escursionismo a piedi, mentre rappresentanti dei Comuni hanno attivamente preso parte a uno specifico laboratorio riguardante la sentieristica.

Focus sulla comunicazione turistica. Oltre alla presentazione degli strumenti (redazione diffusa e portale Costa degli Etruschi) finora messi in campo dall’ambito turistico per potenziare la rete informativa in modo da incrementare il confronto tra gli operatori del settore e la visibilità della destinazione turistica, grande partecipazione ha avuto il laboratorio incentrato sulla creazione condivisa di contenuti social dell’ambito.

Gli operatori degli uffici IAT hanno seguito anche un laboratorio sull’utilizzo della piattaforma MAKE e MAKE Iat, tenuto da Fondazione Sistema Toscana.

“Questi workshop sono stati importanti non solo per fare il punto al termine della stagione 2024 – spiega Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci, capofila dell’ambito turistico – ma anche per rinvigorire quel dialogo necessario tra i vari soggetti che si occupano di ospitalità. Con l’intento di muoversi in modo unitario per qualificare l’offerta turistica della destinazione anche grazie al miglioramento delle proposte outdoor. E allo stesso tempo, puntando su un sistema di informazione turistica sempre più strutturato e coinvolgente sia per gli operatori che per la visibilità della destinazione nel suo insieme”.

“Questo workshop è stato organizzato come momento di restituzione delle attività svolte dall’ambito negli ultimi mesi e sono felice della forte partecipazione – sottolinea Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito turistico Costa degli Etruschi – perché, grazie agli operatori presenti, è stata un’occasione di confronto molto utile. I protagonisti del sistema turistico hanno condiviso informazioni essenziali per indirizzare le attività dell’ambito nel corso del 2025, sia per quanto riguarda il turismo outdoor che per quanto riguarda una comunicazione turistica qualificata e unitaria che garantisca una visibilità sempre maggiore alla Costa degli Etruschi”.