Fondi Ue per alluvione Toscana, Giani: “Ci auguriamo tempi rapidi”

Fondi Ue per alluvione Toscana, La Commissione europea ha proposto lo stanziamento di oltre un miliardo di euro di sostegno finanziario dal Fondo di solidarietà dell’Ue (Fsue) per aiutare Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia ad affrontare gli impatti delle gravi inondazioni che hanno colpito questi paesi nel 2023.

Di questi, il pacchetto di aiuti prevede 378,8 milioni di euro per l’Italia a seguito dei danni causati dalle inondazioni in Emilia-Romagna nel maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la regione Toscana a seguito delle inondazioni di ottobre e novembre 2023.

Un’alluvione in Toscana con otto vittime.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Apprendiamo con piacere che sta andando avanti l’istruttoria dell’Unione Europea riguardo la richiesta di sostegno, partita dalla Regione Toscana e rilanciata dalla Protezione civile nazionale, dopo l’alluvione del 2 e 3 novembre scorsi. Ho avuto di recente un colloquio diretto con la commissaria per la coesione e le riforme Elisa Ferreira. Ci auguriamo che si concluda in tempi brevi e in modo positivo il percorso partito in seguito alla richiesta sul fondo solidarietà Ue per le calamità avanzata dalla Regione congiuntamente al Dipartimento di Protezione civile nazionale, così da dare risposte concrete ai disagi subiti dai molti cittadini provati dall’alluvione e ai nostri territori”.

428,4 milioni di eurom per la Slovenia e 5,2 milioni di euro per l’Austria per far fronte alle conseguenze delle inondazioni nell’agosto 2023.

101,5 milioni di euro per la Grecia per sostenere gli sforzi di ripresa a seguito delle inondazioni nel settembre 2023.

46,7 milioni di euro per la Francia per i danni causati dalle inondazioni nella regione Hauts-de-France nel novembre 2023.

L’assistenza del Fsue coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e lo svolgimento di operazioni di bonifica.

Per l’Italia la somma stanziata è dunque446,6 milioni di euro. La proposta di finanziamento segue le richieste di assistenza del Fsue da parte dei Paesi interessati.

Una volta che la proposta della Commissione è stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio, l’aiuto finanziario può essere erogato a ciascuno dei Paesi richiedenti

Il fondo di solidarietà dell’Unione europea, ha spiegato la commissaria per la coesione, la portoghese Elisa Ferreira, è uno strumento per sostenere gli Stati membri nella ripresa dopo aver subito una calamità naturale. I soldi dovranno servire anche a creare le condizioni per far fronte agli effetti del cambiamento climatico sui territori. In totale, da quando è stato istituito (22 anni fa) ha erogato quasi nove miliardi di euro.