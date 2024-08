Getting your Trinity Audio player ready...

Ponte Ferragosto record in Toscana: oltre 1.6 milioni pernottamenti.

Ponte Ferragosto record in Toscana, previsti oltre 1.6 milioni di pernottamenti. Volume delle prenotazioni in linea con i valori del 2023. In leggero aumento il mercato dell’offerta balneare, con picchi elevati di saturazione in alcune località della costa sud e dell’Isola d’Elba. Positivi anche gli indicatori delle altre tipologie turistiche.

A eccezione delle aree costiere che presentano valori ben al di sopra della media regionale, i dati delle altre aree omogenee della Toscana raggiungono ottimi livelli di saturazione. Tra le prime, quelle con i tassi di saturazione più elevati risultano l’Isola d’Elba, la Costa degli Etruschi e la Costa della Maremma. Molto positivo il valore registrato per le strutture della Garfagnana: 98% di saturazione contro il 95% dello scorso anno.

Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana: “Ferragosto da tutto esaurito in Toscana in particolar modo c’è stata una ripresa repentina delle località balneari, con punte sul centro, nel sud della Toscana e l’isola d’Elba, che sfiorano il tutto esaurito in tutte le località. Un vero colpo di reni della Garfagnana e e delle località più fresche della Toscana, che fanno registrare numeri importanti. La Toscana mantiene comunque i numeri anche nelle città d’arte, in linea con gli scorsi anni, nonostante le temperature molto alte. Segnali quindi molto positivi per la nostra regione. Registriamo però che c’è stato un picco di prenotazioni last minute. Questo è un segnale che racconta un po’ di difficoltà di un turismo che deve trovare una propria dimensione e anche di una capacità di spesa che sta rallentando in questo mese di agosto, ma è un trend che ormai sta accompagnando tutta questa coda di estate. In senso generale però per questi giorni di Ferragosto, la Toscana è una Toscana da record”.

Un ponte di Ferragosto, sottolinea Confesercenti, con un mercato stabile o in leggerissimo aumento rispetto allo scorso anno, ma soprattutto con una minor propensione di spesa della domanda turistica. Ad oggi il volume delle prenotazioni per il periodo 14-18 agosto (4 notti) fa emergere un tasso di occupazione delle strutture presenti sui portali online del 90%. È quanto emerge dall’indagine del Centro Studi Turistici per Assoturismo-Confesercenti Toscana sulla saturazione dell’offerta ricettiva regionale disponibile online per i giorni centrali di agosto.

Tassi di occupazione al di sopra della media e in leggera crescita rispetto al 2023 sono stati rilevati per le aree della costa (96%). Per le località di montagna la saturazione è del 95%. Stabile, ma comunque positivo, il dato delle prenotazioni registrato per le aree rurali e di collina che spinge l’occupazione al 93%. Per le località termali è stata rilevata una saturazione dell’82%, in calo di circa 2 punti. Infine, anche per le città d’arte l’occupazione rilevata si ferma all’82%, cioè con gli stessi valori del 2023.